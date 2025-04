Wiele z nas co roku powtarza ten sam scenariusz. Czasu do Wielkanocy zostaje coraz mniej, a lista zadań do wykonania cały czas się wydłuża - mycie okien, wielkie zakupy, pomalowanie pisanek, upieczenie mazurków, przyrządzenie żurku i setka innych czynności. Warto oszczędzić sobie stresu i w miarę możliwości rozpocząć przygotowania o wiele wcześniej!

Reklama

Oczywiście, niektórych rzeczy nie da się zrobić na długo przed Wielkanocą. Istnieją jednak czynności, które możesz wykonać nawet kilka tygodni przed świętami!

1. Sprzątanie najmniejszych zakamarków

Przedświąteczne porządki mogą zabrać naprawdę dużo czasu. Oczywiście, jeśli posprzątasz gruntownie łazienkę na 3 tygodnie przed świętami, to i tak z powrotem się "zabałagani". Na długo przed Wielkanocą warto jednak gruntownie wysprzątać mało używane zakamarki - wiosenne porządki w piwnicy lub spiżarni na pewno są czasochłonne. Możesz też zrobić przegląd garderoby po zimie lub zrobić "czystki" w rzadko używanych szafkach.

2. Wyhodowanie rzeżuchy

Wiele z nas nie wyobraża sobie bez niej wielkanocnego stołu! Jest nieodłącznym składnikiem przystawek i sałatek, a dodatkowo pięknie ozdabia pomieszczenie i dodaje wiosennego nastroju. Aby na Wielkanoc rzeżucha była gotowa do spożycia, należy rozpocząć jej "uprawę" ok. 10 dni wcześniej. Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać, może przydać ci się ten artykuł:

Jak wyhodować rzeżuchę?

3. Mycie okien

Naszym zdaniem najlepiej umyć okna na około 2 tygodnie przed Wielkanocą. Nie zdążą się ubrudzić do świąt, a dzięki temu w Wielką Sobotę nie będziesz musiała w panice polerować szyb!

4. Przygotowanie dekoracji

Uwielbiamy przystrajać dom na Wielkanoc! Już kilka tygodni wcześniej można przygotować świąteczne dekoracje i porozmieszczać je w mieszkaniu, aby przywołać wyjątkowy nastrój. Naszym tegorocznym hitem są piękne, wiosenne wieńce!

5. Przygotowanie menu i listy zakupów

Nie odkładaj dużych zakupów i rozplanowania menu na ostatnią chwilę! Jeśli będziesz wiedzieć wcześniej, co zamierzasz przygotować, unikniesz biegania po sklepach w Wielką Sobotę. Będziesz mogła wtedy tylko dokupić produkty z krótkim terminem ważności. Na pewno też niczego ci nie zabraknie! Może to zabawne, ale warto wyliczyć zwłaszcza dokładną ilość... jajek. W mniejszych miejscowościach to przed Wielkanocą towar deficytowy!

Reklama

Zobacz też kilka świetnych przepisów na Wielkanoc:



Ciasta na Wielkanoc

Śniadanie wielkanocne

Obiad wielkanocny

Pasztet z marchwi i soczewicy