Co można zrobić na Dzień Nauczyciela i jak świętować 14 października? To także ogólne Święto Edukacji Narodowej, zatem nie tylko nauczycieli, ale także przedstawicieli innych zawodów, np. bibliotekarzy. Choć jest to dzień wolny od zajęć w szkole, można przygotować atrakcje dla nauczycieli kilka dni wcześniej. Jak można świętować Dzień Nauczyciela w szkole?

Jeśli w klasie jest sporo artystycznych dusz, uczniowie mogą przygotować prezent-niespodziankę w postaci krótkiego teatrzyku dla swojego wychowawcy. Najlepiej jest zaangażować do tego wszystkich uczniów, lecz jeśli klasa jest liczna, konieczne będzie odpowiednie przydzielenie ról. Przedstawienie powinno trwać ok. 15 minut.

Osoby, które nie do końca dobrze czują się w publicznych przedstawieniach, można zaangażować do chórku w tle albo oddelegować do wręczenia prezentu na koniec wystąpienia. Taki teatrzyk dobrze jest wystawić np. na godzinie wychowawczej, aby nie zakłócać przebiegu pozostałych zajęć.

Można poprosić o pomoc rodziców lub innego nauczyciela. W sieci jest mnóstwo gotowych scenariuszy oraz pomysłów na gotowe wierszyki na Dzień Nauczyciela, które dzieci mogą wyrecytować w klasie. Starsi uczniowie mogą przygotować kabaret o pracy nauczyciela albo krótkie przedstawienie na temat typowego dnia w pracy.

fot. Co można zrobić na Dzień Nauczyciela/Adobe Stock, Studio Romantic

Świetnym pomysłem jest także przygotowanie odręcznych laurek z życzeniami. Laurki na Dzień Nauczyciela mogą być przygotowane przez każdego z uczniów osobno, ale można także przygotować jedną wspólną - np. w większym formacie i z podpisami wszystkich uczniów.

W środku można napisać śmieszne powiedzenia, cytaty, ale także mądre życzenia na Dzień Nauczyciela, zawierające życiowe sentencje i "dotykające duszy".

Laurki oraz drobne upominki w postaci tabliczki dobrej czekolady albo róży można wręczyć każdemu nauczycielowi, z którym dana klasa ma zajęcia. Można to zrobić na poszczególnych lekcjach (wówczas rozdawanie prezentów może trwać cały tydzień) lub zbiorczo w pokoju nauczycielskim podczas przerwy.

Laurki z życzeniami oraz atrakcje na godzinę wychowawczą przygotowane, ale co kupić na Dzień Nauczyciela? Zdecydowanie powinny być to drobiazgi - coś, co ucieszy nauczyciela, a jednocześnie nie będzie kosztowne.

Wychowawcy lub ulubionemu nauczycielowi warto podarować bukiet kwiatów oraz drobny prezent. Może to być kubek z cytatem, który kojarzy się tylko z daną osobą. Dobrym pomysłem jest także książka lub dobrej jakości wieczne pióro. Jeśli nauczyciel ma swoją ulubioną czekoladę (np. gorzką lub z orzechami) albo roślinę (np. storczyka), warto kupić właśnie coś takiego.

fot. Co można zrobić na Dzień Nauczyciela/Adobe Stock, kuzmichstudio

Mimo iż Dzień Nauczyciela jest dniem wolnym od zajęć, nauczyciele zwykle muszą być obecni w szkole. Po pracy jednak mogą dowolnie świętować, dlatego świetnym pomysłem będzie wspólne wyjście do restauracji lub teatru.

Jeśli szkoła dysponuje odpowiednim budżetem, można zorganizować także integracyjny wyjazd - może to być weekend w górach, nad morzem lub w pobliskiej miejscowości uzdrowiskowej.

W większości szkół z okazji Dnia Nauczyciela organizuje się apele, do przygotowania których zaangażowani są uczniowie. Jeśli w szkole jest klasa artystyczna (np. o profilu teatralnym), świetnym pomysłem będzie przygotowanie kilku ciekawych i zabawnych skeczy.

Osoby uzdolnione muzycznie mogą ubarwić apel wykonanymi przez siebie piosenkami, a ci z talentem plastycznym mogą być zaangażowani do przygotowania dekoracji. Apel zwykle zawiera także przemówienie dyrektora szkoły oraz moment wręczenia nauczycielom bukietów.

fot. Co można zrobić na Dzień Nauczyciela/Adobe Stock, udra11

