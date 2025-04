Wielki Piątek to dla katolików dzień zadumy i smutku. To święto upamiętnia mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Oprócz refleksji i modlitwy, a także uczestnictwa w Liturgii Wielkiego Piątku, wierni zachowują również post.

Katolików, którzy ukończyli 18 rok życia, ale mają mniej niż 60 lat, obowiązuje post ścisły. Oznacza to, że w tym dniu mogą oni spożyć tylko 3 posiłki, w tym jeden do syta. Zazwyczaj jest to lekkie śniadanie i skromna kolacja, a sycący obiad. Zasada ta nie dotyczy starszych i młodszych wiernych, a także osób chorych - w tych przypadkach zalecany jest wyłącznie post jakościowy, czyli powstrzymanie się od jedzenia mięsa.

Niektórzy katolicy podejmują się w tym dniu postu o chlebie i wodzie, nie jest on jednak obowiązkowy.

Czego nie można jeść w Wielki Piątek?

W Wielki Piątek wszyscy wierzący powstrzymują się od jedzenia pokarmów mięsnych. Warto pamiętać, że obejmuje to również potrawy przygotowywane na bazie mięsa, czyli np. rosół. W tym dniu obowiązuje również całkowita abstynencja od alkoholu. Większość katolików nie je także słodyczy, traktując je jako zbyteczną pokusę.

Co można jeść w Wielki Piątek?

Wszyscy mówią o zakazach, a co właściwie można jeść w Wielki Piątek? Lista jest całkiem obszerna. Dozwolone są:

ryby i owoce morza,

nabiał (mleko, jaja, sery, itp.),

warzywa i owoce,

grzyby,

produkty mączne (kluski, makarony, pierogi z innym farszem niż mięsny),

produkty zbożowe (pieczywo, kasze, itp.).

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w tym dniu najpopularniejszym daniem obiadowym w Polsce, staje się smażony filet rybny. Na śniadanie i kolację często spożywane są śledzie, które są jedną z tradycyjnych potraw postnych.

