Święta zbliżają się wielkimi krokami, a ty w natłoku pracy nie masz czasu wybrać się na zakupy? Wiemy, jak to jest, dlatego przygotowałyśmy dla ciebie prezentownik z pewniakami, które ucieszą nawet najbardziej wymagających. Jeśli w tym roku, zamiast kolejnego zbędnego gadżetu, chcesz podarować bliskim coś naprawdę wyjątkowego, pomyśl o tym, co lubią najbardziej i jak spędzają czas wolny. Dorzuć do tego wartość praktyczną i prezent idealny masz gotowy. Czas na konkrety — podpowiadamy, co kupić przyjaciółce, która zimowe wieczory chętnie spędza pod kocem z ulubioną książką, mężowi, który uwielbia nowości technologiczne i dziecku, które każdego roku z niecierpliwością czeka na Święta Bożego Narodzenia. A co najbardziej istotne — wszystkie upominki znajdziesz w jednym sklepie, w Tchibo.

Na początek kilka pewniaków, które ucieszą mamę, babcię, siostrę, a także najlepszą przyjaciółkę. W końcu kto nie lubi spędzać długich zimowych wieczorów przy świecach z kubkiem ciepłej herbaty, otulać się ciepłem miękkiego szlafroka czy delektować się pyszną kawą o poranku? Te wszystkie propozycje na świąteczny prezent dla przyjaciółki znajdziecie w aktualnej ofercie marki Tchibo. Naszym faworytem jest elegancki dzbanek do herbaty z wyjmowanym zaparzaczem i pokrywką w kolorze szampańskiego złota, który został wykonany z żaroodpornego szkła borokrzemianowego.

Podczas delektowania się zimową herbatą nie może natomiast zabraknąć przytulnego klimatu, dlatego podrzucamy również świece LED z prawdziwego wosku, które dzięki płomieniowi LED z efektem migotania rewelacyjnie imitują światło świecy.

W ofercie marki Tchibo znajdziesz również pluszowy szlafrok z modnym nadrukiem, który dzięki podszewce z wyjątkowo puszystego pluszu zapewni twojej przyjaciółce pełen komfort. Jest tam też kilka wyjątkowych gadżetów dla prawdziwej smakoszki kawy. Zestaw szklanek z wytrzymałego szkła do kawy latte macchiato, a może indukcyjny spieniacz do mleka? A jeśli do tego dołożymy zapas aromatycznej kawy… prezent idealny gotowy. W ofercie Tchibo znaleźć można m.in. Privat Kaffee, African Blue, która odznacza się aromatycznym smakiem i cierpkością z intensywną nutą czarnej porzeczki. Warto także zwrócić uwagę na kolejną propozycję z limitowanej edycji Rarität — pochodząca z Kostaryki Rarität Los Santos Honey powstała w procesie obróbki miodowej, która nadaje jej wyjątkową słodycz i niepowtarzalny aromat. Smak, w którym można wyczuć nuty cynamonu i śliwki to idealna propozycja na jesienno-zimowe, a nawet świąteczne poranki i popołudnia.

Jest kilka rzeczy, które wyciągnięte spod choinki na pewno wywołają uśmiech na twarzy malucha. Nie chodzi tu tylko o słodycze i nowoczesne zabawki. Chociaż ten uroczy pluszak pies (zerknij poniżej) z pewnością skradnie serca latorośli w każdym wieku. Pluszak to dobry początek na naukę odpowiedzialności za “zwierzaka”, więc jeśli twoje dziecko marzy o prawdziwym psie, możecie zacząć od takiej maskotki. W dodatku ta przytulanka jest miękka i miła w dotyku!

Jeśli nie przytulanka, to może ubranka? Ale nie byle jakie. Chyba każde dziecko marzy o wygodnej piżamie w świąteczne wzory, dlatego przeszukałyśmy aktualną ofertę Tchibo, gdzie znalazłyśmy prawdziwą perełkę. To dwuczęściowa piżama z miękkiego i przyjemnego w dotyku dżerseju, która zachwyci każdego malucha — niezależnie od płci. W zestawie znajdziecie koszulkę z długim rękawem oraz wygodne spodnie z elastycznym wykończeniem w pasie i ściągaczami przy nogawkach.

Jeśli twój mąż to prawdziwy gadżeciarz i wielbiciel nowości technologicznych, z pewnością ucieszy go podarunek z kategorii “elektronika”. Wybierz taki, który — poza tym, że będzie wyglądał nowocześnie — będzie także gadżetem funkcjonalnym. Co powiesz na przenośny głośnik Bluetooth z bezprzewodową ładowarką i lampką LED? W końcu nie jest to zwykły głośnik, a multifunkcyjne urządzenie, które bezprzewodowo naładuje standardowe smartfony (iPhone 8 i nowsze, Samsung Galaxy 20 itp.), a dzięki lampce LED z 3-stopniowym natężeniem, zapewni wam w domu przytulny nastrój. Taki prezent z pewnością ucieszy każdego gadżeciarza (i nie tylko).

Jeśli w elektronicznej kolekcji twojego męża jest już bezprzewodowa ładowarka i głośnik Bluetooth, mamy jeszcze jedną (niecodzienną) propozycję. Chodzi o nowoczesną stację radiowo-pogodową z kolorowym wyświetlaczem, która:

Przedstawia animowaną prognozę pogody

Wskazuje temperaturę w pomieszczeniu i na zewnątrz (możliwe zaprogramowanie alarmu przy wysokiej lub niskiej temperaturze)

Podaje wilgotność powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne

Ma wbudowaną funkcję budzika i drzemki

Ma funkcję zegara/kalendarza sterowanego radiowo, wskaźnik 12 faz księżyca

Ma częstotliwość radiową 433 MHz – zasięg sygnału radiowego do 60 m w polu swobodnym

Radiowa stacja pogodowa tak naprawdę zawiera wszystkie informacje, których każdy mężczyzna potrzebuje zaraz po przebudzeniu — a nawet więcej! W dodatku wygląda niezwykle nowocześnie i wpasuje się w estetykę niejednego domu.

“Ten budzik jest kontrolowany przez jeden z najdokładniejszych zegarów na świecie: cezowy zegar atomowy w Braunszwiku, którego niedokładność wynosi jedną sekundę w ciągu trzydziestu milionów lat” - czytamy na stronie sklepu.

W aktualnej ofercie marki Tchibo znalazłyśmy też idealny prezent dla całej rodziny. Skorzysta z niego każdy — zarówno dzieci, jak i dorośli. Chodzi o puzzle IQ w formie drewnianej kostki, które świetnie rozwijają umiejętności logicznego myślenia. To także rewelacyjny trening cierpliwości. Choć kostkę łatwo rozłożyć, jej złożenie wymaga skupienia i cierpliwości. Kostka IQ jest przyjazna środowisku — została wykonana z drewna posiadającego certyfikat FSC®. “Produkt testowany na obecność substancji szkodliwych - przez zewnętrzne, akredytowane instytuty” - czytamy na stronie sklepu.

W świątecznym zabieganiu warto pamiętać również o sobie! Niekoniecznie mamy tu na myśli kwestie materialne – gdy już skompletujesz świąteczne podarunki dla swoich najbliższych, znajdź chwilę, aby usiąść przy aromatycznej kawie i pysznym kawałku ciasta. Po zakupach w sklepie Tchibo udaj się do części kawiarnianej, gdzie możesz rozkoszować się zarówno tradycyjnymi napojami kawowymi, takimi jak Americano, Espresso czy Latte, ale także oryginalnymi sezonowymi propozycjami.