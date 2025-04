23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Co kupić swojemu tacie?

Reklama

Spis treści:

Idealny prezent na Dzień Ojca Co kupić tacie na Dzień Ojca?

Dobry prezent to taki, który jest trafiony. Zastanów się, co twój tata lubi robić. Może ma jakieś szczególne hobby? A może kiedyś w rozmowach wspomniał, co dałoby mu radość? Możesz spytać innych członków rodziny, kto wie, może cię zainspirują.

Można też spytać ojca, o jakim prezencie marzy. Jeśli jednak nic nie przychodzi ci do głowy, skorzystaj z naszych uniwersalnych propozycji, które idealnie sprawdzą się na tę okazję.

Eleganckie kosmetyki

Dobrej jakości krem do golenia, woda kolońska czy prezentowy zestaw kosmetyków będą eleganckim upominkiem, a przy okazji bardzo praktycznym.

Alkohol z wyższej półki

Jeśli tata jest koneserem trunków, z pewnością ucieszy go butelka wykwintnego wina czy whisky. Możesz też poszukać nalewek o ciekawych smakach.

Książka

Książka to prezent uniwersalny. Powieść biograficzna, przygodowa, a może historyczna? Jeśli nie wiesz, co wybrać, możesz zapytać księgarza czy sprawdzić recenzje.

Personalizowane gadżety

Możesz także kupić personalizowane gadżety czy drobne upominki: np. kubek, termos, zestaw do grilla z fartuchem, elegancki portfel czy koszulka.

Vouchery i karnety dla ojca

Możesz zafundować ojcu przygodę życia i wykupić mu np. voucher na skok ze spadochronu, rejs, strzelanie, lot balonem czy degustację wina. Możliwości jest naprawdę dużo i jeśli dobrze poszukamy, uda nam się znaleźć coś ciekawego, co nie nadwyręży naszego budżetu.

W przypadku droższych prezentów dobrym pomysłem będzie współpraca rodzeństwa i wspólna zrzutka, oczywiście uwzględniając wasze możliwości finansowe.

I pamiętaj, że choć materialne prezenty są mile widziane w Dzień Ojca, to jednak nic nie będzie tak dobrym prezentem jak wspólnie spędzony czas.

Czytaj także:

Najciekawsze pomysły na życzenia na Dzień Ojca: czego można życzyć tacie z okazji jego święta? Gotowe inspiracje

Ciasto na Dzień Ojca: przygotujesz je szybko i bez wysiłku

„Tata nawet po śmierci czuwał nad moim życiem. Zza grobu nie tylko wybrał mi męża, ale podarował coś ważniejszego”