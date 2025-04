Dzień Nauczyciela (właściwie: Dzień Edukacji Narodowej) obchodzony jest w Polsce 14. października. Jest do doskonała okazja, aby wyrazić sympatię. W tym czasie nie odbywają się zajęcia szkolne, a czasem organizowane są szczególne uroczystości. W przeddzień 14-tego października, kwiaciarnie pękają w szwach. Niektóre nawet wydłużają godziny pracy.

Co kupić nauczycielowi na Dzień Nauczyciela

Kwiaty są doskonałym, ponadczasowym prezentem. Poza niewątpliwym urokiem, taki podarunek daje również swoiste bezpieczeństwo: zawsze jest taktowny i sympatyczny. To bez różnicy, czy zdecydujemy się na pojedynczą różę udekorowaną wstążką, czy na duży (oczywiście w granicach rozsądku) bukiet. Jeśli to wydaje się niezbyt oryginalne, dołączyć można liścik lub laurkę. Kwiaty zwiędną, a nauczyciel zachowa kartkę na długo.

Innym prezentem tego typu są słodycze lub kawa czy herbata. Poza zaletami wspólnymi z kwiatami, posiadają jeszcze jedną – prócz bycia samym w sobie miłym akcentem, dają także chwilę przyjemności (nie tylko nauczycielowi, ale i jego pociechom).

Dla szczególnie lubianego nauczyciela

Jeśli dany nauczyciel darzony jest szczególną sympatią i zależy ci, aby poczuł się wyjątkowo (a jednocześnie nie chcesz stawiać go w niezręcznej sytuacji) można zdobyć się na ciekawszy podarunek, np. organizer. Nie jest to rzecz szczególnie droga (ładny notes można kupić za kwotę do 50 zł), a z pewnością będzie bardzo praktycznym upominkiem.

Inną propozycją mogą być perfumy na Dzień Nauczyciela: tu jednak należałoby by być ostrożnym. Na pewno marki takie, jak Dior czy Versace mogłyby skrępować nauczyciela i osiągniesz efekt odwrotny od oczekiwanego. Oczywiście nie należy też kupować perfum w zwykłym hipermarkecie: nie chcesz, żeby ukochany nauczyciel zobaczył „swój prezent” na półce obok szczotek – z etykietą „promocja”. Złotym środkiem będzie w tym przypadku niewielka pojemność markowych perfum lub bardziej „neutralna” marka.

Innym ciekawym i bardzo „szkolnym” prezentem na Dzień Nauczyciela jest książka. Może to być np. powieść, którą ostatnio czytałaś i chcesz ją polecić nauczycielowi. Należy jednak pamiętać, aby gatunek również był stosowny, np. kryminał albo powieść obyczajowa. Z pewnością nie powinien być to horror (mogły to być źle zrozumiane) czy romans. Dobrą propozycją byłaby także książka związana z przedmiotem wykładanym przez profesora (należy jednak wcześniej dowiedzieć się dyskretnie, czy nie posiada już takiej pozycji).

Prezent na Dzień Nauczyciela od klasy

W przypadku podarunku dawanego od całej klasy, wybór odpowiedniego prezentu na Dzień Nauczyciela, jest dużo szerszy. Po pierwsze: masz pewność, że drogi prezent nie zostanie źle zrozumiany. Po drugie: można zdecydować się na bardziej osobistą rzecz, ponieważ będzie ona kojarzona nie z jednym, konkretnym uczniem – a z całą klasą. Po trzecie: organizując zbiórkę pieniędzy, do dyspozycji masz o wiele większą kwotę, a więc nauczyciel – zamiast 30 bukietów, zabierze do domu jeden drobiazg, za to użyteczny i wyjątkowy.

W takim przypadku można zdecydować się np. na dobrej marki wieczne pióro lub długopis, zegarek czy zestaw ekskluzywnych kosmetyków, etui czy voucher prezentowy. Jeśli znasz hobby swojego nauczyciela, to łatwiej jest dopasować prezent. Mogą to być gogle narciarskie, scyzoryk, kompas na leśne wyprawy lub voucher do sklepu z akcesoriami wędkarskimi.

Bez względu jednak na to co kupisz, pamiętaj że szczere życzenia i podziękowania to coś, co sprawi nauczycielowi największą przyjemność. Jeśli życzenia składane są przez byłych uczniów – jest to nie tylko miłe, ale i niezwykle budujące. Jeśli bowiem mimo ukończenia nauki, nadal pamiętają o swoim belfrze, znaczy to że osiągnął ogromny sukces.

Artykuł pierwotnie opublikowany 12.10.2009.

