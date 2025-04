Każdemu, prędzej czy później, mogą skończyć się pomysły na prezenty. Jeżeli znaleźliśmy się w kropce i wygląda na to, że osoba, którą mamy zamiar obdarować ma już wszystko, lub ma nietypowe upodobania, możemy wziąć pod uwagę dwa rozwiązania. Wybrać prezent klasyczny lub całkowicie nietypowy, który zaskoczy nawet najbardziej wymagających bliskich. W naszych dzisiejszych propozycjach postawiliśmy na jakość i oryginalność. Wybraliśmy propozycje prezentów w najlepszym guście.

Reklama

Spis treści:

Nasza pierwsza propozycja prezentu pod choinkę wielu może pozytywnie zaskoczyć. To idealny gadżet dla miłośników nowoczesnego życia w stylu eko. Urządzenie do domowego przygotowania napojów gazowanych pozwala zmniejszyć ilość plastikowych śmieci, zminimalizować codzienne zakupy oraz odciążyć domowy budżet.

Dzięki łatwo dostępnym oryginalnym syropom znanych marek, nasze ulubione napoje z bąbelkami, przygotujemy tak, jak w najlepszych restauracjach. Ekspres do gazowania wody i napojów zajmuje mało miejsca, nie wymaga kabla i wykorzystuje wielorazową butelkę dostosowaną do mycia w zmywarce.

Z naszym kodem SST_BLACK30 [zapisz go sobie na wszelki wypadek] otrzymujesz 30% zniżki na wybrane produkty w oficjalnym sklepie [guzik poniżej]. Dzięki niemu za zestaw startowy z darmową dostawą zapłacimy zaledwie 231 zł. Kod należy wpisać w koszyku, po przejściu do płatności.

Czy wiesz, że zawodowi kucharze to najczęściej mężczyźni? To dlatego, że natura obdarzyła ich większą ilością (o 60% więcej niż u kobiet) kubeczków smakowych. Nie dziwi więc fakt, że gotowanie w domowym zaciszu to teraz bardzo męskie hobby. Także wiele par odnajduje radość podczas wspólnych eksperymentów kulinarnych.

Dla miłośnika gotowania doskonałym prezentem będzie zestaw profesjonalnych noży kuchennych. Nie byłabym sobą, gdybym w tym miejscu nie poleciła także, bezkonkurencyjnej według mnie, obieraczki do warzyw, która dzięki ostrzu z mini ząbkami, radzi sobie nawet z obieraniem cienkiej skórki z pomidorów.

O idealnym scyzoryku kultowej marki Victorinox marzą mali i duzi chłopcy. Ten pełen uroku prezent jest nie tylko modny, lecz także praktyczny. Scyzoryk to nieodłączny towarzysz wycieczek i pikników, a wielu mężczyzn (a także kobiet) nosi go przy sobie, w torbie lub plecaku, codziennie.

Mój ulubiony model waży zaledwie 21 gramów, kosztuje mniej niż 100 zł i ma aż 7 funkcji, w tym: pilniczek do paznokci, pęsetę i nożyczki. Mieści się w najmniejszą kieszonkę. Luksusowa wersja tego malucha została ozdobiona plakietką ze szczerego złota i kosztuje 1200 zł. To prawdziwy rarytas dla zapalonego kolekcjonera.

Dla amatorów survivalu najlepszy będzie model, który oprócz ostrza będzie wyposażony m.in. w piłkę do drewna, korkociąg do wina, otwieracz do puszek i śrubokręt.

Dla fanów tej legendarnej marki, ciekawym prezentem będzie także szwajcarska, woda toaletowa Victorinox, pobudzająca zmysły naturalnymi aromatami drzew, mchów i tajemniczych żywic.

Chyba nie ma mężczyzny, który nie ucieszyłby się z wysokiej jakości kosmetyków do pielęgnacji skóry i zarostu lub perfum renomowanej marki. Tego typu prezenty wyrażają naszą troskę o dobre samopoczucie bliskiej nam osoby.

Zmysłowe, męskie zapachy i naturalne składniki sprawią, że nasz partner, brat lub tata codziennie poczują się wyjątkowo i modnie. W tym roku do mikołajkowych świątecznych bestsellerów należą m.in.

zestawy do pielęgnacji brody ,

, zestawy do pielęgnacji dłoni ,

, francuskie wody toaletowe prestiżowych marek cenionych przez celebrytów na całym świecie.

Poniżej znajdziesz nasze rekomendacje:

Czytaj także:

Co kupić rodzicom na święta? Pomysły na prezent dla rodziców na święta 2022

Reklama

Pomysły na prezenty świąteczne. Katalog prezentów 2022 z podziałem na kategorie

Prezent pod choinkę - jaki kupić