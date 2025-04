Podziękowania dla gości komunijnych możesz kupić albo przygotować samodzielnie. Zobacz, co możesz podarować gościom w prezencie

Podziękowania dla gości komunijnych to np. herbata, lub drobny upominek. Komunia święta to w wielu domach bardzo ważne wydarzenie. Obecnie bardzo często wyprawia się przyjęcia dla młodych chrześcijan, na które zaprasza się niemal całą rodzinę. Dlatego warto podarować gościom drobiazg, którym podziękujesz im za przybycie i wspólne świętowanie komunii. Zobacz, co wybrać.