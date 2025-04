Chrzest Święty jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu dziecka i jego rodziców. Podobnie, jak wszystkie inne ważne momenty, chrzciny spędzamy w gronie najbliższych osób. Warto więc wyrazić im wdzięczność za przybycie na uroczystość i wręczyć drobny upominek. Podziękowania mogą przybierać różne formy.

Kartka z wierszem

Najczęściej gościom przybyłym na Chrzest dziecka wręcza się niewielkie karteczki. Ozdobione są one różnymi wzorami i obrazkami nawiązującymi do uroczystości. Karteczki mogą być w kolorze białym, ecru, niebieskim lub różowym. Niekiedy przywiązana jest do nich wstążka lub kokardka. Wewnątrz znajduje się kilka słów wyrażających wdzięczność za uczestnictwo w Chrzcie Św. dziecka. Jeśli gości jest niewielu, możemy takie podziękowania napisać własnoręcznie. Jeżeli natomiast zapraszamy na chrzciny kilkadziesiąt osób, możemy zamówić podziękowania z wydrukowanym już tekstem.

Aby goście odczuli, że takie podziękowania są adresowane konkretnie do nich, możemy własnoręcznie wpisać tylko ich imię i nazwisko. Jeśli nie mamy pomysłu na treść takich podziękowań, możemy wybrać krótki wiersz lub cytat, który w pewien sposób nawiązuje do tego wydarzenia, a pod nim umieścić tylko słowa „Dziękujemy” i podpis rodziców. Ważne jest również, aby na takiej karteczce znalazła się data uroczystości oraz imię dziecka.

Ozdobne pudełeczka, bombonierki i woreczki

Alternatywą dla niewielkich karteczek są oryginalne, kolorowe kartoniki. Mogą być one w kształcie kuferka, poduszeczki, szkatułki, skrzyneczki, saszetki czy torebki z falbanką. Jeśli Chrzest przyjmuje chłopiec, jego rodzice zamawiają najczęściej pudełeczka w kolorze niebieskim lub ecru, jeśli dziewczynka – w kolorze białym lub różowym. Takie skrzyneczki ozdobione są satynowymi wstążkami i obrazkami dzieci, kwiatów, bocianów niosących maluchy w dziobie itp. Do każdego pudełeczka dołączona jest karteczka, na której znajduje się data Chrztu Św. dziecka oraz jego imię. W każdym pudełeczku znajduje się kilka migdałów w lukrze lub czekoladek. Sklepy oferują różne kolory takich smakołyków – od tradycyjnych, takich jak: niebieskie, różowe, zielone, po srebrne i złote.

Często takimi słodkościami wypełnia się również eleganckie woreczki wykonane z połyskującej organzy. Mogą być one w kolorze niebieskim, różowym, białym, złotym lub srebrnym. Woreczki ozdobione są kolorystycznie dopasowaną satynową wstążką.

Zamiast kartonika czy woreczka możemy wręczyć gościom tradycyjne bombonierki, tylko w kilkukrotnie mniejszej wersji niż tradycyjne. Bombonierki najczęściej przypominają kształtem kwiaty. Ich brzegi ozdobione są tiulem, co sprawia, że wyglądają niezwykle szykownie i stają się wspaniałym uzupełnieniem dekoracji stołu.

Podziękowania, niezależnie od formy, układa się na talerzu lub obok talerza każdego z gości. Cena takiego kartonika, woreczka lub bombonierki to ok. 5–6 zł.