Niektórzy mówią, że przesądy to bajki, ale na wszelki wypadek stosują się do niektórych wskazówek, żeby nie kusić losu. Uważają, że lepiej zapobiec nieszczęściu niż później żałować. Niezależnie jednak od tego, czy wierzysz w zabobony czy nie, możesz się z nimi zapoznać. Chrzciny dziecka to okazja, z którą również związany jest cały szereg przesądów.

Chrzestna w ciąży i inne przesądy związane z chrzestnymi

Nie wybieraj na rodziców chrzestnych małżeństwa , bo wróży to nieszczęście. Przesąd nie precyzuje jednak, komu - czy małżonkom, czy maluszkowi.

Chrzestna w ciąży to zły omen , bo nienarodzone dziecko może odebrać maluchowi zdrowie. Niektórzy mówią, że to właśnie chrzczone dziecko odbierze zdrowie temu nienarodzonemu. Inni jeszcze uważają, że z malucha nie przechodzi zdrowie, ale zło. Niezależnie od interpretacji, sprawa jest prosta - według wierzeń ludowych, matka chrzestna w ciąży to kiepski wybór.

Przesądy związane z chrztem dziecka

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wierzono, że dziecko może wyjść na swój pierwszy spacer dopiero po chrzcie. Dlatego chrzczono maluchy szybko, właściwie zaraz po narodzinach. Miała wpływ na to oczywiście również wysoka śmiertelność niemowląt.

Jeśli chrzestny zapali świecę lewą ręką, dziecko będzie leworęczne. W dzisiejszych czasach nie ma to żadnego znaczenia, ale dawniej leworęczność była traktowana niemal jak choroba - dzieci były siłą zmuszane do pisania prawą ręką.

Jeśli włożysz do becika monetę , dziecko będzie miało zapewniony w życiu dobrobyt.

Ułożenie dziecka po ceremonii na stole w domu sprawi, że będzie w przyszłości gościnne.

Jeśli zapalana od paschału świeca zgaśnie, oznacza to krótkie życie malucha.

Ubranie dziecka od lewej ręki wróży leworęczność.

Jeśli matka wejdzie do kościoła lewą noga lub będzie trzymała dziecko na lewym boku podczas chrztu, maluch będzie leworęczny.

Podczas przygotowań do chrztu, do domu powinna przyjść najpierw matka chrzestna, jeśli dziecko jest dziewczynką lub ojciec chrzestny, jeśli chrzczony będzie chłopiec; wówczas chłopiec będzie miał w życiu szczęście do dziewczyn, a dziewczyna do chłopców.

Na prezent nie powinno się kupować łańcuszka z krzyżykiem, bo to wróży nieszczęście w życiu. Jeśli już jednak tak się stanie, rodzice powinni zapłacić za prezent 1 grosz, aby wykupić dziecko od ciążącej na nim klątwy.

Artykuł na podstawie tekstu Katarzyny Tomczyk, pierwotnie opublikowanego 19.05.2009

