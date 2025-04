W różnych rodzinach tradycje wielkanocne mogą się od siebie różnić. Jedno jednak wszędzie jest zwykle takie samo - to potrawy pojawiające się na świątecznym stole. Obiad wielkanocny to najważniejszy (zaraz po śniadaniu) posiłek w trakcie Świąt Wielkiej Nocy. Co powinno składać się na niego? Najczęściej pojawiają się pieczenie mięsne: z wołowiny, cielęciny, indyka, a także kaczki. Równie popularne są pasztety i zupy (żurek oraz barszcz biały). Skorzystaj z naszych podpowiedzi!

Wielkanocny obiad – w wersji z mięsem

Nieodłącznym elementem wielkanocnego obiadu są pieczone mięsa. Są soczyste, miękkie i aromatyczne, a w dodatku mają o wiele mniej kalorii i tłuszczu niż te smażone na patelni. Pieczeń można nadziać dowolnymi składnikami, a pod koniec pieczenia, na ostatnich kilka minut uruchomić termoobieg – sprawi to, że skórka i zewnętrzna część mięsa zarumienią się i będą chrupiące, skrywając jednocześnie miękkie i soczyste wnętrze. Jakie mięsa pojawiają się najczęściej jako obiad wielkanocny?

karkówka

szynka

cielęcina

schab

kaczka (w całości lub udka)

gęś

polędwica

żeberka

indyk

faszerowany kurczak

pasztet.

Mięsa przeważnie są faszerowane i podawane z ziemniaczkami albo lekkimi, wiosennymi sałatkami i surówkami. Nieodłącznym elementem wielkanocnego obiadu jest żurek lub barszcz biały, podawany przez daniem mięsnym. Pieczenie, prócz pysznego smaku, mają jeszcze jedną zaletę – pokrojone w plastry, mogą stanowić także doskonały dodatek do kanapek.

Wegetariański obiad wielkanocny

Jeśli jesteś na diecie bezmięsnej, z przymusu lub dobrowolnie, także możesz cieszyć się w pełni smakiem Wielkanocy – świątecznych propozycji obiadowych bez mięsa jest mnóstwo! Czym zastąpić pieczeń na Wielkanocnym stole? Najbardziej popularne dania to:

kotlety warzywne

pasztet z jajek, soi lub ciecierzycy

kotlety sojowe

gulasz z tofu

żurek gotowany na kiełbasie sojowej.

Obiad wielkanocny w wersji wegetariańskiej jest tak samo pyszny, jak ten z mięsem i z pewnością zasmakuje nie tylko wegetarianom!

