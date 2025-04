Boże Narodzenie we Francji - tradycje świąteczne i Wigilia we Francji

Boże Narodzenie we Francji świętuje się nieco inaczej niż w Polsce. Nie ma tradycji łamania się opłatkiem, nie ma też drugiego dnia świąt. Wigilia we Francji to nie czas na prezenty - te odpakowuje się 25 grudnia.