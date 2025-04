Rosyjski Kościół prawosławny stosuje kalendarz juliański, dlatego święta Bożego Narodzenia wypadają 2 tygodnie później, niż w Polsce.

Święta w Rosji mają za to wiele wspólnych tradycji, na stole także pojawia się 12 potraw wigilijnych. Rosjanie świętują w gronie rodzinnym, jednak nie tak hucznie jak w Nowy Rok.

W Cerkwi prawosławnej obowiązuje kalendarz juliański. Różnica między nim a kalendarzem gregoriańskim (obowiązującym w Polsce) wynosi obecnie 13 dni. To dlatego Wigilia (Soczelnik) wypada 6 stycznia, a pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w Rosji obchodzony jest 7 stycznia.

W 2100 roku różnica ta wzrośnie do 14 dni, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w Rosji przypadał będzie 8 stycznia.

Zdecydowanie huczniej w Rosji świętuje się Nowy Rok. Prawdopodobnie jest to następstwo czasów sowieckich, gdy obchodzenie świąt kościelnych, w tym również Bożego Narodzenia, było zakazane.

Wiele tradycji i zwyczajów świątecznych przeniesiono na Nowy Rok. Często też wtedy do dzieci przychodzą Babuszka lub Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka, zostawiając prezenty świąteczne.

Wiele zwyczajów związanych ze świętami jest wspólnych dla wszystkich chrześcijan, jednak są też takie, które występują wyłącznie w Rosji.

Do typowo rosyjskich zwyczajów bożonarodzeniowych należy chociażby wróżenie w Wigilię. Choć Kościół prawosławny tego nie pochwala, tradycja w wielu miejscach przetrwała.

Wróżby wigilijne w Rosji

Dawniej wróżyć w Wigilię mogły jedynie niezamężne kobiety, które na ten czas spotykały się w bani (rosyjskiej saunie). Dziś robią to także mężatki i całe rodziny, rozkładając tarota, wróżąc z fusów czy z liści herbaty.

Oto popularne wróżby wigilijne w Rosji:

Na stole ustawia się miskę z ryżem i wypowiada życzenie . Następnie należy włożyć do niej rękę i wyjąć, a potem policzyć ziarna ryżu, które przykleiły się do dłoni. Jeśli ich liczba jest parzysta - życzenie spełni się już wkrótce, jeśli nieparzysta - trzeba poczekać na to dłużej.

. Następnie należy włożyć do niej rękę i wyjąć, a potem policzyć ziarna ryżu, które przykleiły się do dłoni. Jeśli ich już wkrótce, jeśli nieparzysta - trzeba poczekać na to dłużej. Na stole ustawia się kubki (w ilości równej domownikom). W nich umieszcza się odpowiednio: monetę, cebulę, pierścionek, cukier, wodę, sól i kawałek chleba. Z zamkniętymi oczami należy wybrać jeden z nich, a jego zawartość przepowie przyszłość. Moneta oznacza bogactwo, pierścionek - ślub , cukier - radość i szczęście, chleb - obfitość, sól - trudne czasy, cebula - łzy, woda - życie bez zmian.

(w ilości równej domownikom). W nich umieszcza się odpowiednio: monetę, cebulę, pierścionek, cukier, wodę, sól i kawałek chleba. Z zamkniętymi oczami należy wybrać jeden z nich, a jego zawartość przepowie przyszłość. , cukier - radość i szczęście, chleb - obfitość, sól - trudne czasy, cebula - łzy, woda - życie bez zmian. W Wigilię młode panny wychodzą na zewnątrz i pytają o imię pierwszego napotkanego mężczyznę. Tak ma brzmieć imię ich przyszłego męża.

40-dniowy post

Tym, co może zaskakiwać, jest ścisły 40-dniowy post poprzedzający Święta w Rosji. Post kończy się wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki. To znak, że można zasiadać do wieczerzy wigilijnej.

Warto wiedzieć, że w Polsce nie obowiązuje post w Wigilię, choć wiele osób, chcąc uczcić wyjątkowość tego dnia, pości.

Inne tradycje bożonarodzeniowe w Rosji

Święta w Rosji uważane są za czas przebaczania i miłości. Rosjanie spędzają je w rodzinnym gronie, na tę okazję pięknie stroją swoje domy. Popularne są figurki aniołów, szopki i gwiazdy.

Wiele osób w Wigilię uczestniczy także we mszy. Liturgia Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się zwykle o północy z 6 na 7 stycznia.

Prezenty pod choinką Rosjanie mogą znaleźć już w Nowy Rok, ale w wielu domach pojawiają się one podobnie jak w Polsce - w Wigilię. Dzieci najczęściej znajdują słodycze i zabawki.

Od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia rozpoczyna się kolędowanie, w którym uczestniczą zwykle młodzi mężczyźni. Chodząc z gwiazdą od domu do domu śpiewają kolędy, za co otrzymują pieniądze lub słodki poczęstunek.

Także w Rosji funkcjonuje tradycja ubierania choinki, która po II wojnie światowej zastąpiła wieszanie pod sufitem gałązek świerku, sosny i modrzewia.

Co ciekawe, dawniej w Rosji choinkę ubierano dopiero po wigilijnym nabożeństwie lub tuż przed nim. Na gałązkach wieszano owoce i zabawki i kategorycznie broniono do niej dostępu dzieciom... Dopiero po powrocie z odpowiednika naszej pasterki, wchodzono do pokoju z choinką z lampionami i świecami w dłoniach, śpiewano kolędy, a dzieci mogły zdejmować z choinki wszystko, co na niej znalazły.

Rosjanie prawosławni, w przeciwieństwie do katolików, podczas Wigilii nie dzielą się opłatkiem, ale prosforą (święconym chlebem). Także w Rosji na stole kładzie się siano na Wigilię, choć można je położyć także pod ikoną.

Rosyjskie rodziny do kolacji wigilijnej zasiadają po zmroku. Tradycyjnie na stole znajduje się 12 potraw wigilijnych, których podstawą są zboża, groch, suszone owoce i grzyby.

Rosyjskie potrawy wigilijne

Najważniejszą potrawą jest soczywo czyli kutia. W przeciwieństwie do przepisu który my znamy, Rosjanie dodają do niej różne rodzaje zbóż, groch, a nawet soczewicę.

Na stole pojawia się także napój z miodem i przyprawami (sbitień) lub uzwar - kompot z suszu. Oprócz tego popularne są pierogi z różnymi farszami, sałatki warzywne, kiszona kapusta, marynowane grzyby i jabłka, placki mięsne, warzywne, grzybowe i rybne.

W Wigilię nie podaje się barszczu z uszkami, za to w niektórych domach pojawia się tradycyjna rosyjska posta zupa: faramuszka. Jest to zupa piwna.

Na wigilijnym stole w Rosji pojawia się także piernik.

Rosyjskie potrawy bożonarodzeniowe

W dni świąteczne głównym daniem jest faszerowane mięso: świni, gęsi lub kaczki. Popularna jest gęś z jabłkami, zając z kwaśną śmietaną, pieczone w całości ryby.

Podaje się także słodkie racuchy i bożonarodzeniowe kołacze, do słodkich wypieków dodaje się jagody, herbatniki, miód.

