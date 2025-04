Wszystkie religie chrześcijańskie łączy na pewno jedno w tym dniu - wszyscy dostrzegamy w Jezusie, który dopiero co przyszedł na świat Zbawiciela i Boga.

Reklama

Adwent

Czasem oczekiwania na przyjście Jezusa na świat u Ewangelików jest Adwent. Jego symbolem jest wieniec z czterema świecami zapalanymi w kolejnych tygodniach Adwentu. Ten okres to dla tej religii czas radosny a zarazem pokutny. Kolorem liturgii jest fiolet, księża nie ubierają komży, chodzą tylko w czerni. Obowiązuje zakaz zabaw. W śpiewach kościelnych brzmi jednak radosne „Alleluja”. Do Bożego Narodzenia przygotowują wiernych nabożeństwa „tygodniowe”. Ewangelicy dużą wagę przywiązują do modlitwy w domu. Tak jest i w tym szczególnym czasie. Modlą się wtedy przy wieńcu adwentowym, czytają teksty biblijne.

Wigilia

Luteranie zaczynają ją od wspólnego uczestnictwa w nabożeństwie zwanym „anielskim”, które swą nazwę wywodzi od zwiastowania aniołów. Po mszy wszyscy zasiadają do wieczerzy wigilijnej. Przy stole zachowane jest jedno wolne nakrycie. Na Śląsku Cieszyńskim zwiastunem Wigilii są opłatki pieczone z dodatkiem cynamonu. W wielu domach robi się moczkę, wigilijny deser.

Dla Ewangelików Wigilia ma charakter nabożeństwa – modlitwa, śpiew, czytanie Ewangelii, ucztowanie, łamanie się opłatkiem, na zakończenie znowu modlitwa. Na stole musi stać krzyż i świece. Śpiewane są również kolędy. Wiele wspólnych z kościołem rzymsko-katolickim, takich jak „Lulajże Jezuniu” czy „ Do szopy...”. Jednym z ważniejszych dań wigilijnych jest karp pod różnymi postaciami. Po kolacji rozdawane są prezenty, jako symbol Jezusa, największego daru jaki dał nam Bóg.

Pierwszy i Drugi Dzień Świąt

Ewangelicy pierwszy dzień świąt przeznaczają dla rodziny. Drugiego odwiedzają innych. Uczestniczą także w tych dniach w mszach świętych. Często spotykają się też na Jutrzniach, nabożeństwach odprawianych wczesnym rankiem o czwartej czy piątej nad ranem. Najbardziej popularne są one na Śląsku Cieszyńskim.

Szopka

Nie jest to Ewangelicka tradycja. Ale coraz częściej lokalnie przejmowana przez Luteran. Coraz częściej także i w tej tradycji pojawiają się Jasełka.

Choinka

Dla Ewangelików oznacza ona wieczną zieleń, Chrystusa wiecznie żywego. Świece na choince symbolizują Chrystusa, który jest światłością świata.

Gwiazda

To ważny symbol Bożego Narodzenia. Oznacza ona Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli do stajenki, by złożyć dary Maleńkiemu Jezusowi. Nad ołtarzem lub nad bramą wejściową do kościoła wiesza się tzw. Gwiazdę „hernucką”.

Reklama

Święta kościoła rzymsko-katolickiego czy ewangelicko-augsburskiego wyglądają bardzo podobnie. Różnice są niewielkie. Jest choinka, opłatek, czterotygodniowe oczekiwanie na przyjście Jezusa, uroczysta msza święta i prezenty.