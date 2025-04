I właśnie za tą mimowolną zasługę, niektóre ofiary własnej bezmyślności otrzymują pośmiertnie nagrodę imienia twórcy teorii ewolucji - Karola Darwina. Laureatów wybierają, co rok internauci. Ci, którzy spowodowali szczególnie niewiarygodny wypadek, lecz przeżyli, mogą liczyć na Zaszczytną Wzmiankę. A oto garść wielce nieprawdopodobnych i delikatnie mówiąc idiotycznych, lecz niestety prawdziwych zachowań. Zaczynamy od interesującego doniesienia z Polski....

Reklama

Twardy facet

Pewien rolnik „Krystof Azninski”, w 1995 r. w stanie upojenia alkoholowego uciął sobie głowę piłą łańcuchową, aby udowodnić swoim kompanom, że jest twardym facetem.

Zabij mnie....

W czasie kłótni z synem, pewien mieszkaniec Denver wcisnął dziesięcioletniemu chłopcu nóż kuchenny do ręki, krzycząc: „Zabij mnie, jeśli mnie tak nienawidzisz”. Chłopiec upuścił nóź, ale tatuś nie dał za wygraną. Za drugim razem dziesięciolatek posłuchał się tatusia...

Czym może zakończyć się porwanie samolotu...

Filipińczyk Augusto, uprowadził samolot lecący z Davao do Manili, terroryzując załogę granatem ręcznym. Po okradzeniu pasażerów, odbezpieczył granat, ale z powodu stresu, wrzucił do kabiny pilotów....zawleczkę,. po czym wyskoczył na spadochronie domowej roboty....Niestety spadochron miał pewne wady konstrukcyjne...

Polecamy: Dowcipy o wszystkim i o niczym

Nie łap za druty...

Pewien mężczyzna z Pensylwanii, w lutym 2002 r. poszedł z kolegami na pole, by sobie postrzelać. Za cel wybrali izolatory podtrzymujące przewody wysokiego napięcia. Kiedy odstrzelili sześć izolatorów na dwóch słupach, przewód opadł na ziemię. Mężczyzna, bojąc się, że sypiący iskrami drut wywoła pożar, chwycił go gołymi rękoma...

Wybuchowa zapalniczka

W zachodnim Teksasie, pracownicy jednego magazynu wyczuli w pomieszczeniu zapach gazu. Wszystkich ewakuowano, wyłączając jednocześnie wszystkie potencjalne źródła zapłonu, w tym prąd. Na miejsce przybyło dwóch techników z zakładu gazowego. Późniejsze śledztwo wykazało, że mężczyźni po wejściu do budynku, aby oświetlić sobie drogę skorzystali z zapalniczki...

Uparty skoczek

Pewien Brytyjczyk z Norwich postanowił skoczyć ze wszystkich mostów w mieście. Swój ostatni skok oddał z wysokości 20 metrobacz ów do wody głębokiej na metr...

Zanim coś ukradniesz naucz się strzelać

W marcu 2002 w stanie Colorado przed policją uciekał młody mężczyzna, który skradł samochód. W pewnej chwili postanowił uciec pieszo. I gdy tak uciekał strzelał na oślep do ścigających go funkcjonariuszy. Oddał w biegu trzy strzały, czwartą kulę wpakował sobie prosto w głowę...

Nawet gdy jesteś wysoko, nie podniecaj się...

Stany Zjednoczone. Jeden z instruktorów skoków spadochronowych tak entuzjastycznie o nich mówił, że kiedy wyskoczył z samolotu, zorientował się, że zapomniał....spadochronu. Jego ostatni lot utrwaliła kamera wideo, której nie zapomniał.....

Kupa śmiechu...

49-letni Rodney z Arizony trafił do aresztu. Z zemsty zrobił kupę na podłodze celi. Niestety, wdepnął w to, co narobił, pośliznął się i tak nieszczęśliwie przewrócił się, że uderzył głową o beton. Zmarł na miejscu.

Reklama

Źródło: Wydawnictwo Printex