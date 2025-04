Z czym, jeśli nie ze świętami wielkanocnymi, kojarzy się babka? To jeden z najbardziej charakterystycznych symboli tych wiosennych świąt. Sprawdza się również doskonale jako wypiek na każdą okazję. Jest krucha i delikatna, o doskonałym aromacie, a także banalna do przygotowania – nic dziwnego, że babka to jeden z najpopularniejszych wypieków.

Babka wielkanocna – królowa stołu

Trudno wyobrazić sobie wielkanocny stół bez dwóch ciast: babki i mazurka. Babka jest błyskawiczna do przygotowania, a także tania: do wypieku wystarczy zaledwie kilka składników, które zawsze znajdziesz w swojej kuchni. Babka może przybierać różne formy – najczęściej jednak kojarzy się z wysokim ciastem z dziurą pośrodku (pieczona w foremce „kominie”). Można piec ją również w podłużnej blasze (keksówce). Wnętrze może mieć dowolny, ulubiony aromat, a wierzch zdobić może polewa, lukier lub cukier – puder. Wszystkie przepisy na Wielkanoc obowiązkowo uwzględniają właśnie ten wypiek! Jak zrobić idealną babkę, której nie da się zepsuć?

Najłatwiejsza babka wielkanocna – składniki

Ciasta to obowiązkowy element wśród dań wielkanocnych. Najłatwiejszym, a jednocześnie bardzo smacznym, jest babka. Jej przygotowanie zajmie ci nie więcej niż pół godziny – pieczenie to zaledwie 45 minut. Zdążysz więc przygotować ją przed wizytą niespodziewanych gości i będzie smakować wszystkim. Co potrzebujesz do przygotowania babki?

Składniki:

4 jajka

250 g masła (lub margaryny do pieczenia)

szklanka cukru

opakowanie cukru wanilinowego (ewentualnie 1 laska wanilii)

160 g mąki pszennej tortowej

90 g mąki ziemniaczanej

łyżeczka proszku do pieczenia

skórka i sok z cytryny (lub pomarańczy albo mandarynki, ewentualnie aromat o ulubionym smaku)

odrobina tłuszczu do wysmarowania formy, bułka tarta do obsypania formy (albo papier do pieczenia)

cukier puder/lukier/inne ozdoby.

Przygotowanie babki

Rozpuść i ostudź tłuszcz. W międzyczasie do głębokiej miski wlej jajka i utrzyj je z cukrem. Następnie wsyp oba rodzaje mąki, cukier wanilinowy (laskę wanilii) i proszek do pieczenia. Stopniowo dodawaj ostudzony tłuszcz. Wymieszaj, ubijaj mikserem przez kilka minut, do uzyskania jednolitej masy. Przelej ciasto do foremki i włóż do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Jeśli chcesz babkę – marmurek, około 1/3 ciasta odłóż do innego naczynia, dodaj łyżkę kakao i wymieszaj dokładnie. Wlej połowę ciasta do foremki, następnie dodaj ciasto z kakao, a na wierzch wylej pozostałą część ciasta. Wygładź łyżką i wstaw do piekarnika. Upieczoną i ostudzoną babkę polej lukrem/polewą lub posyp cukrem pudrem. Smacznego!

