Kreatywne zabawy i wróżby andrzejkowe to nie wszystko. Najmłodsi na pewno ucieszą się z ciekawych kolorowanek oraz kart pracy, które dodatkowo wspierają rozwój małego umysłu. Zobacz, jak szybko możesz zorganizować dzieciom świetną andrzejkową imprezę w domu, szkole czy przedszkolu.

Kolorowanki z andrzejkowymi motywami sprawdzą się świetnie na leniwy wieczór z wróżbami. To doskonała zabawa zarówno dla młodszych, jak i starszych. Przygotuj kolorowanki o różnym stopniu zaawansowania, aby każdy uczestnik dobrze się bawił.

Dodatkowo możesz dodać element zabawy i zaproponować, aby każdy, kto ukończy całą kolorowankę, wylosował andrzejkową wróżbę na karteczce i sprawdził, co go czeka w najbliższej przyszłości. Mogą to także być pyszne ciasteczka z wróżbą. Do kolorowania wykorzystajcie różne metody i bawcie się stylem - przygotuj farby, kredki klasyczne i woskowe, a także pastele i kolorowe kartki papieru do wyklejanek.

Kolorowanki andrzejkowe: wróżka

Wróżki to popularny motyw andrzejkowy, choć częściej kojarzony jest z Halloween. To ciekawa propozycja, która może być bardzo prosta do pokolorowania lub nieco bardziej skomplikowana. Motyw wróżki świetnie nadaje się także jako charakterystyczny, szczegółowy wzór kolorowanek dla dorosłych.

fot. Andrzejkowe kolorowanki/Adobe Stock, Alexey Bannykh

Andrzejkowe kolorowanki dla starszych dzieci i dorosłych

Bardziej skomplikowane wzory sprawdzą się idealnie dla dzieci w wieku nastoletnim oraz dla dorosłych. Postaw na motyw wróżki, a także innych andrzejkowych elementów - kluczy czy kul do przepowiadanie przyszłości. Sprawdzą się także motywy kwiatowe.

fot. Kolorowanki na andrzejki/Adobe Stock, intueri

Andrzejkowe kolorowanki: kryształowa kula

Kula, która przepowiada przyszłość jest bardzo popularnym motywem podczas imprezy, szczególnie jeśli chodzi o andrzejkowe gry i zabawy dla dzieci. Jest to też prosty do pokolorowania wzór, który idealnie sprawdzi się także jako dekoracja ściany czy tablicy talentów.

fot. Andrzejkowe kolorowanki/Adobe Stock, Alice Vacca i Azuzl

Motywy andrzejkowe w kolorowankach

Oprócz kryształowej kuli wykorzystaj także inne elementy andrzejkowe - magiczne kapelusze, klucze do przelewania wosku, świece, a także kocioł wiedźmy czy czarnego kota. Sprawdzą się także fiolki z magicznymi eliksirami, łapacze snów oraz elementy związane z samym wieczorem wróżb - księżyc, gwiazdy, etc.

fot. Andrzejkowe kolorowanki do druku/Adobe Stock, Mei_Yuan

Oprócz kolorowanek świetnie na andrzejkowej imprezie sprawdzą się różnego rodzaju karty pracy i kreatywne łamigłówki. Możesz je wydrukować lub przygotować samodzielnie. Z łatwością zrobisz np. wykreślanki. Najpierw przygotuj tabelkę, a następnie wpisz w nią słowa związane z andrzejkami.

Następnie pozostałe pola wypełnij losowymi literkami i tak przygotowaną kartę podaj dzieciom i poleć, aby znalazły konkretną liczbę haseł.

fot. Andrzejki karty pracy/Pinterest

Świetnie sprawdzą się także różnego rodzaju rebusy, łamigłówki czy andrzejkowa gra typu MEMO. Ich przygotowanie jest bardzo proste, a same w sobie dostarczają mnóstwo rozrywki zarówno młodszym, jak i starszym.

fot. Andrzejki karty pracy/Pinterest

