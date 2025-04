Święta Bożego Narodzenia to jeden z najbardziej radosnych momentów w roku. Większość z nas uwielbia dekorować mieszkanie, ubierać choinkę, kupować prezenty dla bliskich i gotować pyszne, wigilijne dania. Czasami jednak nie zdajemy sobie sprawy, że niektórzy nie mają rodziny czy znajomych, a 24 grudnia spędzają samotnie. Bycie samemu w tym wyjątkowym dniu musi być wyjątkowe przykre i dojmujące...

Świąteczne inicjatywy dla samotnych osób

Na szczęście, istnieją niezwykłe inicjatywy, które łączą wszystkie, w tym i samotne osoby w Święta! Jedną z nich jest Wigilia przy wspólnej choince sąsiadów w jednym z bloków w Lublinie. Co roku przed 24 grudnia sąsiedzi razem ubierają ogromną choinkę. Kiedy świąteczne drzewko jest już gotowe, wszyscy sąsiedzi dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia i śpiewają razem kolędy. I tak już od 15 lat! Również w większości polskich miast i wsi, lokalne władze, społeczność oraz fundacje organizują wspólną Wigilię dla samotnych i ubogich osób, które nie mają z kim świętować tego wyjątkowego dnia. Nie brakuje również pysznego jedzenia, prezentów oraz wspólnego śpiewania kolęd.

Pomaganie przez gotowanie

Budujące jest to, że coraz więcej osób i firm pragnie realnie pomagać innym i zmieniać otaczającą ich rzeczywistość. Jedną z wyjątkowych akcji jest „Pomaganie przez gotowanie” marki Knorr prowadzona we współpracy z Fundacją Samodzielność od Kuchni. Inicjatywa opiera się na organizacji warsztatów kulinarnych dla wychowanków domów dziecka według programu prowadzonego od trzech lat przez Fundację Samodzielność od Kuchni. Dzięki warsztatom kulinarnym młodzież ma szansę nauczyć się gotowania, co jest niezwykle cenną umiejętnością w dorosłym życiu. Uczestnicy odkrywają nowe smaki i składniki oraz mają okazję do kulinarnych eksperymentów. Zdobywają nowe kompetencje, a niektórzy z nich nawet odkrywają swoją pasję! Co więcej, warsztaty kulinarne to także niezwykle cenna lekcja samodzielności. Gotowanie może być bowiem doskonałym pretekstem do tego, by pokazać, że mamy wpływ na to, co nas otacza, a każda nasza decyzja ma swoje konsekwencje. Każde warsztaty są również okazją do bycia razem i wspólnego przeżywania – to czas wspaniałych emocji i sposób na rozwijanie zdolności współpracy.

Najlepszy prezent na Święta

Z całego serca zachęcamy, by w nadchodzące Święta rozejrzeć się dokoła i zobaczyć, czy ktoś nie potrzebuje naszej pomocy. Czasami wystarczy zrobić zakupy starszej sąsiadce i znaleźć pół godziny, by porozmawiać i wypić z nią herbatę. Nie zdajemy sobie sprawy, jak niektóre samotne osoby są stęsknione za „zwykłym” kontaktem z innymi – rozmową, czy wspólnym posiłkiem. Istnieje również wiele wspaniałych inicjatyw w większości miast, które łączą samotne osoby w Święta. Można je wspomóc finansowo, albo samemu włączyć się w organizację Wigilii. Święta to najlepszy moment, by przypomnieć sobie, że w życiu chodzi o to, by przeżywać wyjątkowe chwile i doceniać wszystko co mamy. A przede wszystkim, że każdy z nas ma moc i potrafi czynić mnóstwo dobra. Wystarczy tylko zacząć!

Materiał powstał we współpracy z marką Knorr