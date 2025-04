Adwent to czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Trwa cztery tygodnie, a zgodnie z tradycją każdego tygodnia należy odpalić jedną świecę na świątecznym wieńcu. Cytaty na Adwent sprawdzą się jako życzenia składane bliskiej osobie albo jako motywujące, kojące hasła na co dzień.

W Biblii można znaleźć wzmianki na temat Adwentu, czyli okresu oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa. Najbardziej znane to:

"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!" - Mk 13, 35-17.

"Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym" - Łk 21, 34-36.

"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie." Mt 24, 42-44.

fot. Adwent: cytaty/Adobe Stock, Gina Sanders

Okres Adwentu jest silnie zakorzeniony w religii katolickiej, dlatego Papieże bardzo często wypowiadają się o nim podczas publicznych wystąpień. Jest to ciepły czas oczekiwania w pokorze i wzajemnej miłości. Znane papieskie cytaty o Adwencie to:

„Adwent to czas na przyjęcie Pana, który przychodzi nam na spotkanie, czas patrzenia w przyszłość i przygotowania się na powrót Chrystusa”. - Papież Franciszek.

Co to znaczy «czuwam»? To znaczy, staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa...” - św. Jan Paweł II.

„Adwent jest w pełnym tego słowa znaczeniu duchowym czasem nadziei, a cały Kościół jest w nim wezwany do tego, by stać się nadzieją, dla siebie i dla świata. Cały organizm duchowy mistycznego Ciała nabiera, by tak rzec, kolorytu nadziei. Cały lud Boży rusza w drogę, pociągany tą tajemnicą: że nasz Bóg jest «Bogiem, który nadchodzi» i wzywa, aby wyjść Mu naprzeciw.”. - Papież Benedykt XVI.

fot. Adwent: cytaty/Adobe Stock, Alexander

O Adwencie chętnie mówią także osoby duchowne. Księża, siostry zakonne oraz osoby świeckie, które są mocno związane z religią, postrzegają Adwent jako ciepły czas oczekiwania na cud narodzin. Ludzie chętnie zwracają uwagę także na to, że czas ten jest świetną okazją do zwolnienia pędu życia choć na chwilę.

„Uczyńmy nasz adwent prawdziwą tęsknotą, prawdziwym wołaniem, by przyszedł Pan a On przyjdzie... i będzie święto!”. s. M. Laureta Kobylińska.

Adwent zmniejsza nasze zaangażowanie w szaleństwo świata posuwającego się szybko naprzód. Przyhamowuje nas. Skłania nas do myślenia. Każe nam spoglądać poza dzień dzisiejszy na wielkie jutro życia” - s. Joan Chittister.

fot. Adwent: cytaty/Adobe Stock, Maren Winter

