Grudniowy sezon na prezenty właśnie wystartował, ale to wcale nie jest jedyny czas, kiedy gorączkowo rozglądamy się w poszukiwaniu dających radość drobiazgów. Urodziny dziecka w przedszkolu, Dzień Kobiet czy zakończenie roku szkolnego to tylko niektóre okazje, gdy potrzebujemy drobnych upominków. Niestety, w akcie desperacji często na dnie koszyka zakupowego lądują słodycze. Bo tanio, bo szybko, bo nie trzeba się wysilać i można kupić last minute nawet na stacji benzynowej.

Czasem jednak warto włożyć odrobinę wysiłku w poszukiwania, bo za cenę pudełka znanych czekoladek z wizerunkiem chłopca, można kupić kolorowankę - będzie zdrowo i bardzo kreatywnie. Nie demonizujemy oczywiście słodyczy, ale nie wszyscy rodzice życzą sobie, by ich dziecko jadło kilogramy cukru... Warto wziąć to pod uwagę, obdarowując przedszkolaki czy znajome dzieci. Szczególnie, że okres grudniowy naprawdę obfituje w słodyczowo-prezentowe okazje, a dodatek cukru możemy znaleźć teraz nawet w niepozornym, białym pieczywie.

Nie miał to być jednak agitacyjny artykuł o szkodliwości cukru - tutaj odsyłam na dział Dieta & Fitness do lepszych specjalistów. To szczegółowa lista dla aktywnych poszukiwaczy alternatywy, którzy nie chcą obdarowywać dzieci lizakami czy Mikołajami z czekolady, a jednocześnie szukają opcji naprawdę budżetowej. Niektóre nasze propozycje to nawet koszt niższy niż złotówkę na osobę!

Co kupić dzieciom zamiast słodyczy?

Redakcyjna burza mózgów zaoferowała obszerną listą, którą polecamy się zainspirować.

Naklejki - arkusz kilkuset naklejek można kupić już za 5-7 zł, a potem obdzielić pomiędzy dzieci. Wersja exclusive to naklejki piankowe lub brokatowe.

- arkusz kilkuset naklejek można kupić już za 5-7 zł, a potem obdzielić pomiędzy dzieci. Wersja exclusive to naklejki piankowe lub brokatowe. Spinki - czy istnieje jakaś młoda dama, która cierpi na nadmiar spinek?

- czy istnieje jakaś młoda dama, która cierpi na nadmiar spinek? Pachnące/brokatowe długopisy - i to znowu opcja budżetowa, bo można kupić kilka opakowań długopisów i rozdzielić między dzieciaki.

- i to znowu opcja budżetowa, bo można kupić kilka opakowań długopisów i rozdzielić między dzieciaki. Brokat - sypki albo w kleju.

- sypki albo w kleju. Opakowanie ciastoliny - i znowu, większe opakowanie podzielone pomiędzy dzieci po jednej tubie.

- i znowu, większe opakowanie podzielone pomiędzy dzieci po jednej tubie. Notesik - wszyscy uwielbiają urocze, maleńkie notesiki.

- wszyscy uwielbiają urocze, maleńkie notesiki. Piłeczka - np. kauczukowa.

- np. kauczukowa. Bańki mydlane - malutki pojemnik do puszczania baniek to koszt nawet zaledwie 2 zł. A ile przy tym frajdy!

- malutki pojemnik do puszczania baniek to koszt nawet zaledwie 2 zł. A ile przy tym frajdy! Ozdobny dziurkacz - drobiazg, który ucieszy nawet dorosłych.

- drobiazg, który ucieszy nawet dorosłych. Stempelki - tutaj znowu można kupić duży zestaw i ofiarować dzieciom po 2-3 stempelki.

- tutaj znowu można kupić duży zestaw i ofiarować dzieciom po 2-3 stempelki. Kieszonkowe lusterko - opcja raczej dla nieco starszych, ale zawsze mile widziana.

- opcja raczej dla nieco starszych, ale zawsze mile widziana. Karty Piotruś - często kosztują mniej niż 5 zł, nawet jeśli nawiązują do motywu znanych i modnych bajek, np. Kubuś Puchatek czy kucyki Pony.

Mus w tubce - koszt ok. 3 zł, dostępny w każdym sklepiku, a o wiele zdrowszy, niż słodycze.

- koszt ok. 3 zł, dostępny w każdym sklepiku, a o wiele zdrowszy, niż słodycze. Kolorowanka - bez problemu można kupić za ok. 5 zł.

Niedroga książeczka - szukając okazji on-line, można trafić np. na książki o Kici Koci czy Franklinie za mniej niż 5 zł. W kategorii tanich książek dla dzieci poniżej 10 zł, wybór będzie jeszcze większy.

- szukając okazji on-line, można trafić np. na książki o Kici Koci czy Franklinie za mniej niż 5 zł. W kategorii tanich książek dla dzieci poniżej 10 zł, wybór będzie jeszcze większy. Balony - uwielbiane przez wszystkie dzieci. Można kupić ogromną paczkę i podzielić między maluchy.

- uwielbiane przez wszystkie dzieci. Można kupić ogromną paczkę i podzielić między maluchy. Zmywalne tatuaże - podobnie łatwo podzielne, jak naklejki.

- podobnie łatwo podzielne, jak naklejki. Gwizdek - aby nie wystawiać na próbę cierpliwości rodziców, warto go podarować w okresie, gdy dzieci spędzają sporo czasu na dworze.

- aby nie wystawiać na próbę cierpliwości rodziców, warto go podarować w okresie, gdy dzieci spędzają sporo czasu na dworze. Kreda - frajda dla całej rodziny.

- frajda dla całej rodziny. Magnes - tutaj po raz kolejny można kupić duży zestaw magnesów, a potem podzielić między maluchy.

A co kupić dorosłym zamiast słodyczy?

To znacznie mniej popularny dylemat, a przecież równie ważny. Często również dorosłym kupujemy z braku pomysłów symboliczną bombonierkę. A może odejść od tego schematu?

Herbatka zimowa - (prawie) wszyscy uwielbiają herbatę. A nawet jak nie lubią, to przyda się dla gości.

- (prawie) wszyscy uwielbiają herbatę. A nawet jak nie lubią, to przyda się dla gości. Kupon totolotka - częste życzenie par młodych, które nie chcą dostawać kwiatów w prezencie ślubnym.

- częste życzenie par młodych, które nie chcą dostawać kwiatów w prezencie ślubnym. Świeca zapachowa - oczywiście te marek typu Yankee Candle to spory wydatek, ale zwyczajną świeczkę znajdziesz na pewno za mniej niż 10 zł.

Krem do rąk - prezent z gatunku unisex, który przydaje się w każdej ilości.

- prezent z gatunku unisex, który przydaje się w każdej ilości. Kubek - to kolejny neutralny prezent, który powinien trafić w gust każdego obdarowanego.

- to kolejny neutralny prezent, który powinien trafić w gust każdego obdarowanego. Niedrogi kwiat sezonowy - wiosną przynieś hiacynt w doniczce (koszt ok. 5 zł), a zimą gwiazdę betlejemską.

- wiosną przynieś hiacynt w doniczce (koszt ok. 5 zł), a zimą gwiazdę betlejemską. Skarpetki - kiedyś uchodziły za TOP na liście najgorszych pomysłów na prezent gwiazdkowy. Od paru lat to myślenie odchodzi w niepamięć. Oczywiście, warto wykazać się inwencją i np. kupić zabawne świąteczne skarpety.

