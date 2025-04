Z okazji 11 listopada maluchy często wybierają się na spacer na cmentarz i odwiedzają Groby Nieznanych Żołnierzy, aby wspólnie z opiekunami zapalić symboliczny znicz upamiętniający walkę o wolność Polski. Ciekawe wydarzenia można też zaplanować w sali przedszkolnej. Zobacz nasze propozycje na gotowe scenariusze na 11 listopada w przedszkolu.

Święto Niepodległości to ważny dzień w historii naszego kraju. Obchodzone jest 11 listopada i zawsze jest to dzień wolny. W przedszkolu i szkole mimo to organizowane są ciekawe wydarzenia dla maluchów i ich bliskich - można je zaplanować np. na 10 listopada.

Takie wydarzenie najczęściej w szkole i przedszkolu opiera się na recytowaniu patriotycznych wierszy lub śpiewaniu wzruszających piosenek żołnierskich. Dobrym pomysłem zawsze jest także krótkie przedstawienie opisujące wydarzenia z 11 listopada lub kluczowe momenty walki o niepodległość Polski.

Jak może wyglądać gotowy scenariusz na 11 listopada?

Uroczyste powitanie zgromadzonych gości oraz krótkie przedstawienie planu całego wydarzenia. Piosenka (maluchy mogą zaśpiewać "To moja Polska", starsze dzieci "Deszcz, jesienny deszcz"). Recytowanie wierszy (4-5 propozycji, krótszych dla przedszkolaków, dłuższych dla dzieci w szkole - np. "Hymn do miłości ojczyzny" I. Krasickiego). Krótkie przedstawienie o wydarzeniach z 11 listopada. Piosenka (np. "Nie żałujcie serca, dziewczyny") Oficjalne zakończenie i pożegnanie gości.

Podczas takiego dnia ważne są także dekoracje. Warto przygotować materiałowe kotyliony patriotyczne, a także wydrukować cytaty na Dzień Niepodległości i umieścić je w centralnej części sceny.

Dzień 11 listopada w przedszkolu powinien przede wszystkim podkreślać istotę tego wydarzenia, a także edukować maluchy w zakresie historii naszego kraju. Jeśli chodzi o organizację apelu dla rodziców i opiekunów, nie ma sensu angażować dzieci w naukę długich wierszy niepodległościowych, a zamiast tego postawić na krótkie, ale wzruszające rymowanki, a także patriotyczne piosenki dla najmłodszych. Dzieci chętnie i szybko się ich nauczą podczas zajęć z rytmiki.

Świetnie sprawdzi się także zorganizowanie spaceru na Grób Nieznanego Żołnierza i zapalenie symbolicznego znicza.

Dzieci w wieku szkolnym częściej angażują się w bardziej wymagające przygotowania. Podczas uroczystego apelu z okazji 11 listopada można więc pozwolić sobie na nieco dłuższe formy recytatorskie lub teatralne. Świetnie sprawdzi się także zaplanowanie części muzycznej, podczas której młodzież zaśpiewa nie tylko pieśni patriotyczne lub także te z repertuaru popularnych polskich wokalistów.

Bardzo często wykorzystuje się utwór "Arahja" zespołu Kult, który w odpowiedniej aranżacji także może być wykorzystany podczas szkolnego apelu.

