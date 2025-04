Zwyczaj robienia psikusów przywędrował do Polski z Europy Zachodniej i nie jest aż tak nowy jak można by było przypuszczać. Żarty (pranki) na prima aprilis powinny być w dobrym tonie. Warto wiedzieć, z czego można żartować, a z jakich rodzajów "pranków" lepiej zrezygnować.

Z reguły nie należy wymyślać żartów w oparciu o śmierć czy chorobę, tragiczne wydarzenia, ataki terrorystyczne. Niekiedy także polityczne żarty na prima aprilis mogą dotyczyć odejścia np. partii u władzy - niektórym mogą się oczy zaświecić na myśl o zmianie graczy w politycznej grze, a innych można nastraszyć czarną wizją przyszłości kraju.

O wiele bezpieczniej jest unikać żartowania z treści, które mogłyby być niewygodne, krzywdzące albo kontrowersyjne.

Żarty z partnera/męża mogą nawiązywać do codziennych spraw, ciąży (zalecamy ostrożność), podróży. Warto nie przeciągać struny - dowcipy na prima aprilis nie powinny być gorszące, ani powodujące awantury.

W prima aprilis nikt nie powinien się za bardzo boczyć, jeśli stanie się obiektem żartu. Tylko pamiętaj, żeby te żarty nie wymknęły się spod kontroli.

Dzieci uwielbiają robić sobie żarty na prima aprilis, ale także dobrze się bawią, kiedy to im robione są śmieszne pranki. Wybierz jeden z nich:

Przyklejenie dziecku kapci lub ukochanej zabawki na taśmę dwustronną, by nie mogło tych rzeczy ruszyć z miejsca.

Narysowanie na buzi dziecka piegów kredką do brwi, kiedy śpi.

Przygotowanie „słodkich” lizaków w czekoladzie, czyli nurzanie w czekoladzie np. pomidorków koktajlowych.

Posolenie napoju, którego zazwyczaj nie powinno dziecko pić, a mimo to sięga po niego tego dnia (np. dosypanie do coca-coli soli).

Wypełnienie czubków butów watą - stopa nie wejdzie do końca, kiedy nawet centymetr waty znajdzie się w bucie.

Przyklejenie 5 zł do podłogi - maluch będzie chciał podnieść znalezisko, a tu psikus!

Żarty prima aprilisowe wychodzą najlepiej w domu. Możesz zrobić pranka rodzicom, rodzeństwu czy dziadkom. Zastanawiasz się, jaki żart zrobić mamie na Prima Aprilis?

Wystarczy bezbarwny lakier i mydło, aby wkręcić całą rodzinę. Specyfik do mycia rąk dokładnie pokryj lakierem - członkowie rodziny nie będą mogli nim umyć rąk. Proste, acz genialne!

Jeśli domownik regularnie czyta gazety, warto wysunąć na wierzch gazetę z poprzednią datą (jeśli to dziennik) lub wkleić ze starego dwutygodnika kartkę między strony aktualnego magazynu . Wówczas czytelnik przejdzie prawdziwe deja vu. To świetny pomysł na żart na prima aprilis dla mamy.

To dość znany, ale zapomniany żart na 1 kwietnia: przestaw wszystkie zegarki z powrotem na czas zimowy. Pójście o godzinę za wcześnie do pracy przyprawi każdego śpiocha o zegarowy zawrót głowy, chyba że z litości powiadomisz tę osobę o dowcipie. PS. Warto ukryć jej/jego telefon lub go wyłączyć - te zawsze pokazują właściwą godzinę.

Żart na prima aprilis dla taty może polegać na wyjęciu baterii z pilota od telewizora czy odłączeniu kabla zasilającego. Warto też pomyśleć o chwilowym odłączeniu routera!

W ten dowcip musisz zainwestować kilka złotych. Kup w sklepie płyn przeciwdziałający parowaniu szyb, po czym zanurzoną wcześniej w nim ścierką nakreśl na prysznicowej kabinie różne napisy. Wybierz te, które mogą wywołać przerażenie nawet u największego bohatera. Polecamy napisy w stylu: „Uważaj, jesteś w ukrytej kamerze", albo całkowicie niewinne „Widzę cię".

Jajecznica na twardo - banalne, a poprzez swoją prostotę wyjątkowo zabawne. Wystarczy ugotować jajka i odłożyć je na stałe miejsce w lodówce - któryś z członków rodziny na pewno zechce zrobić jajecznicę lub naleśniki na śniadanie. Jej/jego reakcja na ten prima-aprilisowy żart będzie bezcenna.

Zamiast kredy podłóż nauczycielce białą plastelinę lub modelinę. Potem już tylko spokojnie obserwuj reakcję osoby, która orientuje się, że coś jest nie tak. Do wykorzystania nie tylko w szkole!

Jeśli nauczycielka lubi popijać kawę lub herbatę i przynosi ją na czas lekcji, warto przekroić rodzynkę na pół i podczas chwili jej nieuwagi wrzucić do kubka - będzie przerażona myśląc, że to robak.

Rodzynka przyda się także jako imitacja robaczka włożona do gwizdka wuefisty.

Dobrze jest wiedzieć, jakie żarty możesz zrobić kolegom z pracy. Najlepsze będą te niewinne, ale jednak dobrze przemyślane i podstępne. Jeśli chcesz, możecie działać w grupie i zrobić pranka szefowi.

W sieci możesz znaleźć specjalne nakładki, które imitują ekran aktualizowania się komputera. Działają tak długo, jak tylko chcesz. To świetny sposób na prank dla szefa.

Możesz też wyłączyć komputer z zasilania lub poluzować kabel monitora, by nie łączył się z procesorem. Wszystkie chwyty dozwolone!

Dobrym pomysłem będzie też posolenie kawy lub umieszczenie kefiru czy maślanki w kartonie na mleko.

Jeśli mieszkasz ze swoim partnerem czy partnerką, masz bardzo duże pole do popisu. Możesz np. ugotować jajka na twardo, a następnie włożyć je do lodówki. Następnego dnia poproś ukochaną osobę o przygotowanie jajecznicy na śniadanie i patrz, jak "rozbija" ugotowane jajka.

Możesz także podać chłopakowi czy dziewczynie szarlotkę udekorowaną "bitą śmietaną" z majonezu albo upozorować włamanie do mieszkania, chowając cenne rzeczy do szuflady, szafy czy pudełka w piwnicy.

Możesz także wykorzystać prank z niewidocznym robakiem i krzyczeć do swojego chłopaka, aby go zabrał, tak jak zrobiła to ta znana z TikToka para:

Żarty przez telefon często robiło się na początku lat 2000, kiedy telefony stacjonarne nie pokazywały, kto dzwoni, a na każdym rogu były budki telefoniczne, z której można było dzwonić do bliskich, aby zrobić im żarty.

Dzisiaj możesz wykorzystać do tego aplikację na telefon - w przypadku iPhone'ów jest to np. JokesPhone. Większość z nich pozwala nie tylko na wybór żartu z dostępnego katalogu, ale także przeprowadza za ciebie całą rozmowę, więc nikt nie rozpozna twojego głosu.

1. kwietnia mnóstwo stacji radiowych organizuje także akcje prankowe. Możesz spróbować dodzwonić się do rozgłośni i zrobić żarty komuś bliskiemu.

