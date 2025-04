Samodzielnie robiony kalendarz adwentowy nie musi zawierać czekoladek, choć dobrze jest schować w środku coś słodkiego. Otwieranie drzwiczek kalendarza adwentowego ma w sobie coś magicznego, dlatego warto zrobić kalendarz adwentowy zwłaszcza wtedy, gdy w domu są dzieci.

Poniżej znajdziesz kilka różnych pomysłów, które dostarczą ci inspiracji. Zobacz jak zrobić kalendarz adwentowy DIY i zabierz się do pracy.

To bardzo oryginalny pomysł na kalendarz adwentowy, a jednocześnie minimalistyczny i pasujący do większości wnętrz. Niewielkie piramidki wykonaj z kolorowego bloku technicznego, w każdej z nich ukryj drobiazg, który ucieszy obdarowanego. Taki kalendarz to wspaniała ozdoba do dziecięcego pokoju.

Aby stworzyć piramidkę, narysuj plan ostrosłupa z potrzebnymi skrzydełkami. Możesz także przygotować papierowe torebki zamiast piramidek. Na gałęzi zamocuj je za pomocą sznurka. Możesz także kupić gotowe pudełka lub woreczki w sklepie internetowym. Nie zapomnij o tym, by je ponumerować.

fot. Jak zrobić kalendarz adwentowy na gałęzi/Adobe Stock, netrun78

Ten kalendarz adwentowy wymaga nieco więcej pracy i konieczności posiadania maszyny do szycia. Do prostokątnego kawałka materiału trzeba przyszyć kolejny, nieco większy, tak, by powstały kieszonki. Najszybciej zrobisz taki kalendarz z mocnego materiału bawełnianego albo kolorowego filcu. Bazę możesz wyciąć na kształt choinki i do niej przyszyć kieszonki-bombki.

Co włożyć do kalendarza adwentowego? Zamiast słodyczy warto włożyć coś innego. Dla dziewczynek mogą to być pierścionki czy spinki do włosów, dla chłopców - ulubione figurki.

fot. Kalendarz adwentowy DIY/Adobe Stock, RasaBasa

Kalendarz adwentowy z rolek po papierze toaletowym to naprawdę prosta i piękna ozdoba. Wystarczy, że masz odpowiednią ilość rolek po papierze toaletowym, klej, kolorowy blok i nożyczki. Możesz także wykorzystać farbki i pomalować gotową konstrukcję.

Rolki po papierze toaletowym trzeba sklejać bokami, zaczynając od 1 rolki na górze, doklejać kolejne rzędy. Na koniec przyklej okrągłe "zamknięcia", aby nie było widać, co jest w środku każdej rolki.

fot. Kalendarz adwentowy z rolek po papierze/Adobe Stock, Tetiana Soares

Ten kalendarz adwentowy to opcja dla sprytnych lub... leniwych. Do koszyka możesz włożyć torebki, saszetki, pudełeczka, a nawet dziecięce skarpetki, w których ukryjesz drobiazgi. Możliwości jest naprawdę sporo i tak naprawdę ogranicza cię tylko wyobraźnia.

Skrytki nie muszą mieć w sobie prezentów, równie dobrze mogą to być zadania do kalendarza adwentowego, które zrealizujecie wspólnie całą rodziną.

fot. Jak zrobić kalendarz adwentowy DIY w koszyku/Adobe Stock, sweetlaniko

Kalendarz adwentowy na sznurku to kolejna prosta i szybka dekoracja. Do jej przygotowania wykorzystaj gruby jutowy sznurek, drewniane klamerki do ubrań, a także torebki papierowe, które możesz kupić lub przygotować samodzielnie z papieru pakowego.

Każdą torebkę podpisz odpowiednim numerem, do środka włóż prezent, a następnie każdą torebkę przyczep do sznurka i zawieś na ścianie. Taki kalendarz świetnie sprawdzi się także jako świąteczna dekoracja na okno.

fot. Kalendarz adwentowy DIY/Adobe Stock, shaiith

Aby przygotować kalendarz adwentowy DIY z karteczek, wystarczy tablica magnetyczna lub sznurek, do którego przymocujesz spinacze, a na nich karteczki. Możesz wpisać na nich zadania lub potraktować jako miejsce, w którym napiszesz coś miłego o dziecku lub osobie, która będzie otwierać bileciki.

Karteczki mogą także zawierać cytaty na każdy dzień, fragmenty piosenek lub ciekawe propozycje na wspólne spędzenie dnia.

fot. Kalendarz adwentowy DIY z karteczek/Adobe Stock, lithiumphoto

Pudełka zawieszone na zagłówku łóżka i oplecione świecącą girlandą to bardzo efektowny kalendarz adwentowy. Możesz umieścić je także w koszyku lub rozłożyć na komodzie. Pudełeczka najczęściej mogą pomieścić większe przedmioty, dlatego to idealny pomysł, jeśli faktycznie chcesz obdarować ukochaną osobę 24 drobiazgami.

fot. Kalendarz adwentowy w pudełkach/Adobe Stock, Nataliya

Co włożyć do kalendarza adwentowego? Nie muszą być to wcale wymyślne prezenty. Często idealnym rozwiązaniem okazują się karteczki z zadaniami, cukierki albo drobny bibelot. Możesz także kupić np. zestaw LEGO i do kieszonek adwentowych powkładać pojedyncze figurki i elementy, a cały zestaw podarować na święta.

Świetnym pomysłem na kalendarz adwentowy dla bliskiej osoby są też kupony. Przygotuj 24 karteczki i na każdej z nich opisz rodzaj prezentu. Może to być np. możliwość wyboru filmu czy bajki na wieczór, a także hasła w stylu "dziś nie musisz sprzątać". To świetny i tani prezent, który daje mnóstwo radości.

fot. Co włożyć do kalendarza adwentowego/Adobe Stock, New Africa

Artykuł powstał na podstawie tekstu Joanny Błażałek. Pierwotnie został opublikowany 6.11.2013.

