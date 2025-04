Życie rodzinne a życie zawodowe - 5 rad jak pogodzić

Czasem trudno jest wygospodarować tyle czasu dla rodziny, ile byśmy chcieli. To samo tyczy się pracy zawodowej. Poznaj 5 rad, które jednak mogą to ułatwić!



fot. Fotolia



1. Planuj z wyprzedzeniem

Często to nie nadmiar obowiązków, a brak organizacji czasu jest przyczyną ciągłego przekraczania deadlineów, spóźnień i zmęczenia. Dlatego zanim położysz się spać, zaplanuj co będziesz robić nazajutrz. A to, co możesz zrobić jutro, zrób zaraz!

2. Nie bój się nowości

Usługi online wkraczają coraz śmielej w życie codzienne. Pozwalają oszczędzić czas i wyzwolić się od czynności które, choć niezbędne, są żmudne i męczące. Przykładowo wiele hipermarketów oferuje klientom zakupy online z dostawą do domu. Korzystaj z tego typu usług!

3. Bądź w stałym kontakcie

Media społecznościowe to nowoczesny i niezawodny kanał komunikacji. Początkowo służące do utrzymywania kontaktu ze znajomymi i rodziną, dziś wspomagają komunikację online np. z nauczycielem poprzez e-Dziennik! Dzięki takim kanałom nic nie jest w stanie cie zaskoczyć.

4. Zadbaj o swoje zdrowie

Zdrowe odżywianie i sport to podstawa, aby utrzymać właściwe tempo i energię podczas stresujących dni. Odpowiednią dawkę energii zapewni codzienna porcja witamin oraz aktywność fizyczna, która podniesie poziom endorfin. Im więcej ruchu, tym więcej radości z życia. A im człowiek weselszy, tym lepszy jest cały świat!

5. Nie przesadzaj z pracą po godzinach

Technologie mobilne mogą znacznie ułatwić życie i oszczędzić czas, należy jednak zachować umiar w użyciu ich i traktować je jako narzędzia informacyjno-organizacyjne, które nie zastąpią prawdziwych relacji z bliskimi. Dlatego będąc w domu nie sprawdzaj bez przerwy, czy doszedł do ciebie oczekiwany e-mail. Teraz jest czas na bycie z rodziną, a nie na załatwianie spraw służbowych.

na podstawie informacji prasowej „Rodzic unplugged”