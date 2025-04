Kwiaty na Dzień Mamy możesz podarować w formie bukietu albo pojedynczego kwiatu. Jeśli twoja mam uwielbia dekorować dom żywymi kwiatami, postaw na kolorowy bukiet. Jeśli jednak chcesz, aby był to tylko symboliczny dodatek, wybierz pojedynczą sztukę i ozdób ją wstążką. Jakie kwiaty dla mamy wybrać?

Wybierz zawsze te kwiaty, które podobają się twojej mamie. Nie sugeruj się przesądami czy ofertami kwiaciarni. Możesz wybrać pojedynczy kwiat lub skomponować z pomocą florystki piękną kompozycję. Układanie bukietów wbrew pozorom nie jest takie trudne - z profesjonalnym wsparciem zrobisz to raz-dwa.

Idealny bukiet to taki, który zawiera w sobie zarówno duże, jak i małe, dekoracyjne kwiaty. Dzięki takiemu połączeniu powstaje idealna kompozycja. Możesz przekazać je osobiście lub skorzystać z popularnej teraz opcji poczty kwiatowej. Idealnie sprawdzą się róże, tulipany, goździki czy fiołki.

Maluchy mogą podarować mamie bukiet, który samodzielnie zbiorą na pobliskiej łące. Nawet niewielka kompozycja złożona ze stokrotek czy polnych kwiatów na pewno sprawi mamie mnóstwo radości i wywoła uśmiech wzruszenia. Z pomocą taty możecie także przygotować pyszne śniadanie na Dzień Mamy, które będzie doskonałym dopełnieniem własnoręcznie zebranego i ułożonego bukietu.

Jeśli zaś wiesz, że twoja mama nie przepada za kwiatami, nie lubi dbać o bukiety ani pielęgnować ciętych kwiatów, możesz postawić na pojedynczą różę albo tulipana. Być może zamiast bukietu sprawdzi się sadzonka, którą mama będzie mogła od razu posadzić w ogrodzie?

Dawniej wierzono, że kolor i rodzaj kwiatów ma znaczenie. Przypisywano im konkretną intencję. Dzisiaj raczej nie przywiązujemy do tego większej wagi, niemniej jednak warto wiedzieć, co kiedyś oznaczało podarowanie bliskiej osobie danych kwiatów.

Róże

Róże są najbardziej popularnymi kwiatami. Warto wiedzieć, że oznaczają one bezgraniczną miłość. Nic zatem dziwnego, że kobiety bardzo chętnie je przyjmują, nie tylko od ukochanych mężczyzn, ale także dzieci, wnuków czy rodzeństwa. Jednak rzeczywiście nawiązują one raczej do miłości romantycznej, intymnej.

Tulipan

Tulipan także wyraża miłość, ale tylko ten czerwony. Pozostałe kolory są raczej neutralne i wyrażają sympatię wobec drugiej osoby. Dawniej unikano jednak tylko żółtych tulipanów, bo wierzono, że świadczą one o płytkich relacjach między obdarowywanym i obdarowującym, a zatem są podarowane "z musu".

Fiołek

To kwiat raczej ambiwalentny. Z jednej strony oznacza miłość, ale z drugiej smutek i nostalgię. Raczej nie daje się go drugiej osobie jako pojedynczej rośliny, za to chętnie komponuje się je w większych, kolorowych bukietach. Fiołki dopełniają każde połączenie.

Irys

Jeśli zdecydujesz się na irysy, nie wybieraj tych niebieskich, bo według dawnych wierzeń symbolizują oziębłość. Inne kolory jak najbardziej możesz dobrać do bukietu - irysy oznaczają zaufanie.

Niezapominajka

Ten kwiat symbolizuje dokładnie to, na co wskazuje jego nazwa. Niezapominajka to wyraz tego, że pamiętasz o drugiej osobie, ale też chcesz, aby i ona pamiętała o tobie na zawsze. Są to więc świetnie kwiaty uzupełniające - dopełnią każdą kompozycję w bukiecie.

Żonkil

Żonkile to bardzo ładne, wiosenne kwiaty, ale są owiane złą sławą. Według dawnych wierzeń symbolizują zazdrość, nieodwzajemnioną miłość, a czasem nawet zdradę. Mimo wszystko prezentują się pięknie i często są wybierane jako prezent na Dzień Mamy. Kobiety także lubią ich kolor, zapach i fakt, że długo stoją w wazonie, dlatego nie musisz z nich rezygnować.

