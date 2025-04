Z jednej strony kusząca perspektywa długich rozmów przy kominku, zapach karmelizowanych pomarańczy, korzennych pierników oraz świerkowego drzewka, z drugiej jednak sama wiesz, że Święta to stres związany z organizacją, przygotowaniem potraw i spotkaniem dalekich krewnych, których nie widziałaś od dłuższego czasu. Podpowiadamy, jak spędzić je po swojemu, zebrać siły na sylwestrowe szaleństwo, podsumować cały rok i zaplanować nadchodzący!

Reklama

1. Święta poza domem nie oznaczają zaniechania świątecznych tradycji

Świąteczne porządki, zakupy, czy wielkie gotowanie skutkują tym, że w rzeczywistości jesteśmy zbyt zmęczeni, by docenić wolny czas i w pełni odpocząć z rodziną. Decyzja o wyjeździe niekoniecznie oznacza rezygnację ze świątecznych tradycji. Wiele kurortów oferuje świąteczne atrakcje w cenie – jedną z najciekawszych wydaje się oferta hotelu Best Western w Juracie. Miejsce wyszło naprzeciw oczekiwaniom gości i proponuje wspólne ubieranie choinki, malowanie ozdób świątecznych, czy pieczenie i dekorowanie pierników.

2. Czas dla Ciebie na odpoczynek

Trwające w tym roku od niedzieli do wtorku Święta, sprzyjają temu, by wraz z nimi zaplanować pobyt na Sylwestra. Dla wszystkich pracujących, którzy chcieliby wziąć urlop na ten czas, na pewno zwróci się to z nawiązką. Biorąc wolne w środę, czwartek i piątek, mamy aż 10 wolnych dni z rzędu!

3. Czas dla dzieci na nabranie odporności

Od wieków docenia się morze za dobroczynne właściwości dla zdrowia i urody. I choć końcówka grudnia z reguły nie sprzyja morskim kąpielom, to właśnie zima jest jedną z tych pór roku, kiedy w powietrzu jest najwięcej jodu. To pierwiastek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania – odpowiada między innymi za prawidłową pracę układu nerwowego i układu krążenia, a także wzmacnia odporność, w szczególności u dzieci.

4. Spokój na podsumowanie i zaplanowanie Nowego Roku

Koniec roku to zwykle dość ważny okres dla każdej z nas. Rozpoczynamy podsumowanie mijającego i rozpisujemy plan na przyszły. Żeby to zrobić potrzebujemy chwili relaksu, dystansu i najlepiej otoczenia natury. Co najlepiej sprzyja przemyśleniom? Między innymi szum fal czy spacer po lesie (o tej porze roku szczególnie iglastym). Tak się składa, że iglaki pozostają ostatnim bastionem zieleni na zimę, a szum fal działa kojąco na zmysły.

5. Sylwester w klimacie – Nowy rok warto dobrze zacząć!

Impreza sylwestrowa to najbardziej wyczekiwane wydarzenie w ciągu roku – o plany na Sylwestra zwykliśmy pytać już w połowie września. To bardzo ważne, by rzeczywistość w pełni sprostała oczekiwaniom, dlatego też znalezienie odpowiedniego wydarzenia oraz miejsca, w którym nie tylko wyszalejesz się na parkiecie, ale także będziesz miała okazję, by zregenerować organizm, wymaga wiele wysiłku. Impreza w klimacie lat 80-tych? Z głośników Madonna, Michael Jackson i Annie Lennox? Do tego pyszne przekąski i alkohol, a następnego dnia relaks w saunie i jacuzzi? Sprawdź, jakie oferty przygotowały dla ciebie poszczególne hotele. Na przykład hotel Best Western w Juracie, gdzie nie tylko spędzisz domowe Święta poza domem i niezapomnianego Sylwestra, ale przede wszystkim odpoczniesz od zgiełku świątecznych przygotowań i zregenerujesz siły na przyszły rok!