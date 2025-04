W tym dniu warto, aby każdy z nas pokazał swojej Mamie, jak bardzo ją kocha. I nie chodzi tu o górnolotne stwierdzenia, czy o wydanie góry pieniędzy na prezent. Chodzi o to, aby przypomnieć sobie wspólne chwile i podziękować jej za to, że po prostu jest!

A Ty? Za co kochasz swoją Mamę? Co takiego sprawia - poza tym, że po prostu jest - że jest dla Ciebie najważniejszą osobą na świecie?

Moją mamę kocham za to, że jest moim wzorem silnej, pięknej, spełnionej kobiety, za którym mogę podążać. Za to że nie ma rozterki czy problemu, z którego nie pomogłaby mi wyjść o każdej porze dnia i nocy:)

Za to, że jest bardzo zabawna nie zdając sobie z tego sprawy, a to jest najbardziej urocze. No i oczywiście za najwspanialszą zupę szczawiową na świecie!