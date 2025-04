Gdy na zebraniu w szkole słyszymy same narzekania, zwykle czujemy zaskoczenie, gniew i wstydzimy się za dziecko. A w domu odreagowujemy na nim swoją frustrację – krzyczymy, grozimy, nakładamy kary. To zła taktyka.

Reklama

1. Idź do szkoły dobrze przygotowana

Aby gorsze oceny czy uwagi w dzienniczku nie były dla ciebie zaskoczeniem, przez cały okres nauki śledź na bieżąco postępy dziecka. To bardzo ważne!

2. Każdego dnia rozmawiajcie o szkole

Nie ograniczaj się jednak do standardowego pytania: „I co tam dzisiaj było?” Interesuj się stopniami, tym, co się działo w klasie, pytaj o trudności i sukcesy.

3. Przed zebraniem, dowiedz się jeszcze od dziecka, czego możesz się spodziewać.

Zastanów się też, o czym chcesz porozmawiać z wychowawcą. Możesz nawet przygotować sobie pytania na kartce, dzięki którym o niczym nie zapomnisz i nie wyjdziesz ze szkoły z poczuciem straconego czasu.

4. Zawsze solidaryzuj się z dzieckiem

Jeśli nawet sama widzisz, że nie jest ono bez winy, w rozmowie z wychowawcą mów o nim jak najwięcej dobrego. Musisz postarać odwrócić tę złą passę.

5. Staraj się podkreślać jego zalety

Akcentuj, że pracuje i stara się. Takie opinie (oczywiście powinny być zgodne z prawdą) zawsze pozytywnie wpływają na obraz ucznia w oczach nauczyciela.

6. Domagaj się pochwał

Nie zgadzaj się, aby wypowiedzi nauczyciela o dziecku sprowadzały się wyłącznie do narzekań. Zapytaj wychowawcę, co może powiedzieć o nim dobrego Jest koleżeńskie, aktywne, zdyscyplinowane? Warto to wiedzieć, bo pochwały motywują do pracy.

7. Emocje staraj się trzymać w ryzach

Na nic się zda twoja złość, krzyk, gniew czy kary nakładane na dziecko. Jeśli będziesz opanowana, na pewno uda ci się dojść do porozumienia z synem czy córką.

8. Spokojnie porozmawiaj z dzieckiem o tym, o czym mówił nauczyciel

Ważne, aby uczeń wiedział, co robi dobrze, a w czym musi się poprawić. Taka klarowna sytuacja da jasny sygnał, nad czym trzeba popracować.

9. Oszczędź dziecku długich kazań, złości, srogich kar

Raczej zapewnij, że w nie wierzysz i jesteś gotowa do pomocy. Niech syn czy córka poczuje w tobie sojusznika. To mobilizuje bardziej niż krzyki i groźby.

10. Nie usprawiedliwiaj ucznia, gdy w czymś zawinił

Opuszczał lekcje, nazbierał uwag? Zastanówcie się, co jest przyczyną problemów i jak można je wspólnie rozwiązać.

Dowiedz się więcej:

Terminy ferii zimowych 2015 dla województw

Szkolny must-have dla ucznia

Co robić, by dziecko chętnie chodziło do przedszkola?

Reklama

opublikowane na podstawie artykułu opublikowanego w magazynie Przyjaciółka