"Karmienie piersią sprawia, że biust stanie się brzydki" – takie myślenie to jeden z powodów, dla których część mam boi się karmić lub decyduje się na przestawienie maluszka na butelkę. Tymczasem w czasie laktacji piersi mogą nawet zyskać na urodzie! Dowiedz się, jak o nie dbać.

1. Dobrze przystawiaj dziecko do piersi

Pilnuj, by dziecko podczas ssania zawsze ustami obejmowało całą brodawkę z jak największą częścią otoczki (powinnaś słyszeć lekkie postękiwanie – to odgłos połykania mleka). Inaczej nie dość, że dziecko nie opróżni piersi, to jeszcze karmienie będzie bolesne.

2. Reaguj, gdy brodawki bolą i krwawią

Przyczyną problemu jest najczęściej nieprawidłowy sposób karmienia. Gdy dziecko chwyta pierś płytko, wciąga ją, a wtedy źle układa język i rani brodawki. Zaczynaj karmienie od piersi, która jest mniej bolesna. Po nakarmieniu posmaruj brodawki kroplami pokarmu lub specjalnym kremem.

3. Oceń, czy nie doszło do zapalenia piersi!

Jest wtedy zaczerwieniona, gorąca, bolesna. Można wyczuć wyraźnie twardsze miejsca. Czasem pojawiają się dreszcze, ból głowy, a nawet gorączka. Karm malca często, rozpoczynając od chorej piersi. Jeżeli wszystkiego nie wyssie, ściągnij resztę mleka, a potem połóż na pierś zimny okład. Gdy w ciągu 24 godzin objawy nie ustępują, koniecznie idź do lekarza.

4. Uważnie pielęgnuj

Nie myj piersi przed każdym karmieniem. Na otoczce znajdują się ujścia gruczołów, które wydzielają substancję natłuszczającą. Zbyt częste mycie powoduje wysuszenie naskórka i naraża go na uszkodzenie.

5. Myj piersi dwa razy dziennie

Rób to rano i wieczorem. Warto stosować naprzemienne natryski z ciepłej i chłodnej wody: to doskonale hartuje piersi i poprawia ich ukrwienie.

6. Stosuj kremy przeciwdziałające rozstępom

Przed zakupem koniecznie pamiętaj: wolno ci używać tylko takich kosmetyków, które są przeznaczone dla karmiących mam.

7. Noś dobrze dopasowany biustonosz

Najlepiej specjalny, dla kobiet karmiących. Piersi są teraz większe, cięższe, muszą więc być dobrze podtrzymywane. Biustonosz powinien łatwo się odpinać, byś nie miała problemu z podaniem dziecku piersi.

Przegląd biustonoszy dla karmiących mam

8. Zadbaj o dietę

To, co jesz, przenika do twojej skóry. Dlatego jeśli chcesz mieć ładny biust, jedz dużo owoców i warzyw. Są bogate w witaminy oraz składniki mineralne. Pamiętaj o mleku i jego przetworach, rybach oraz chudym mięsie. To świetne źródła białka. I nie odchudzaj się w czasie laktacji!

9. Jak najwięcej się ruszaj

Gdy wychodzisz z dzieckiem na dwór, spaceruj – także wtedy, gdy malec zaśnie (nie siedź wtedy na ławce w parku). Postaraj się codziennie wykonywać chociaż 15-minutowy trening z rozciąganiem.

10. Przed każdym karmieniem wykonaj kilka ćwiczeń

Kilka razy dziennie ściskaj rytmicznie piłkę uniesioną na wysokość piersi. Takie ćwiczenie bardzo dobrze wpływa na mięśnie biustu. Z kolei wykonywane przed karmieniem pomaga uruchomić odruch wypływu pokarmu – a dzięki temu w twoich piersiach mleko pojawi się szybciej.

