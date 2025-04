1. Nie obwiniaj się

To nie twoja wina, że masz wymagające dziecko. Jeśli to zrozumiesz, łatwiej ci będzie pomóc maleństwu. Przestaniesz postrzegać tę sytuację jako problematyczną, bo nie będziesz jej tłumaczyć swoją winą i tym, że jesteś złą matką.

2. Zaakceptuj dziecko takie, jakie jest!

To, że twój maluch jest wyjątkowo wymagający nie jest jego winą. Ma po prostu taką biologiczną konstrukcję. Dzieci są różne: jedne spokojnie, inne mniej. Jedne i drugie potrzebują miłości i akceptacji. Twój maluch nie płacze przecież po to, by zrobić ci na złość.

3. Spróbuj lepiej poznać dziecko

Obserwując maleństwo i wyciągając wnioski, z czasem zorientujesz się kiedy jest najbardziej rozdrażnione, co je uspokaja, co lubi, czego nie znosi. Dzięki temu będzie ci łatwiej mu pomóc. Próbuj różnych sposobów. Może uspokoi je szum cieknącej z kranu wody?

4. Pozwól sobie pomóc

Każda mama powinna mieć pomoc, ale dla mamy dziecka o trudnym temperamencie jest to szczególnie ważne. Nie da się być non stop na najwyższych obrotach. Problem w tym, że nie zawsze łatwo tę pomoc przyjąć. Warto wtedy powiedzieć sobie, że nie mamy patentu na wszystko, że nawet jeśli ten tata nie zajmie się dzieckiem tak dobrze jak mama, to obojgu takie doświadczenie jest potrzebne.

5. Daj szansę tacie

Niemowlęta rejestrują nasze emocje czy tego chcemy, czy nie. Gdy dziecko nieustannie płacze, mama staje się coraz bardziej spięta. Malec to czuje i płacze jeszcze głośniej, co sprawia, że i z nią jest gorzej. Jedyne wyjście to przekazać maleństwo w cudze ręce. Ręce należące do osoby, której zły nastrój nie udzieli się maluchowi.

6. Dbaj o siebie

Opieka nad dzieckiem to nie sprint. To wielotygodniowy marsz, który wymaga rozłożenia sił. Po drodze trzeba jeść, spać, odpoczywać. Dlatego korzystaj z każdej okazji, by się przespać albo zająć sobą.

7. Nie staraj się być matką idealną

Matką idealną czyli taką, która ze wszystkim sobie doskonale radzi, jest nieskończenie cierpliwa. Daj spokój, takie matki nie istnieją. I dzieci wcale ich nie potrzebują.

8. Zaplanuj dzień

Stały rytm dnia wpływa na dzieci kojąco, a drażliwe niemowlęta potrzebują harmonii jeszcze bardziej niż pozostałe. Zacznij od nauki odróżniania dnia od nocy. Gdy dziecko śpi w ciągu dnia, nie zasłaniaj szczelnie okien, nie chodź na paluszkach. Wieczorem postępuj odwrotnie: zadbaj o cisze i ciemność. Gdy malec się obudzi w nocy, nakarm go, przytul, przewiń, ale nie daj się wciągnąć w zabawę.

9. Jeśli czegoś nie wiesz - pytaj

W wypadku maleńkich dzieci lepiej dmuchać na zimne, niż coś przeoczyć. Dlatego jeśli coś cię niepokoi, nie snuj domysłów, nie przeczesuj internetu, tylko skontaktuj się z lekarzem albo położną. Idź z maluszkiem do pediatry, jeśli stracił apetyt, zachowuje się inaczej niż dotąd.

10. Nie martw się na zapas

Nie zamartwiaj się, że z trudnego niemowlęcia wyrośnie trudny przedszkolak. Z czasem nawet trudny temperament się „temperuje”. Organizm dziecka dojrzewa, a z malcem coraz łatwiej się porozumieć. Będzie lepiej!

