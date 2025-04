Wychowanie dziecka to bardzo ciężka praca. Na szczęście są zasady, które mogą ci pomóc wychować pociechę tak, by miała poczucie własnej wartości i wielkie serce, była szczęśliwa i pewna siebie. Poznaj je!

Reklama

Najważniejsze zasady podczas wychowywania dziecka

Dziecko trzeba wychowywać już od pierwszych dni życia. Jeśli weźmiesz się za to, gdy maluch skończy 3 lub 4 lata, może być już trochę za późno.

Wychowując dziecko nie zapominaj o kilku ważnych zasadach. Oto one!

1. Poświęcaj dziecku jak najwięcej czasu

Jeśli z nim jesteś, to nie zajmuj się już niczym innym. Jeżeli się bawicie albo rozmawiacie, to nie zaglądaj w międzyczasie do telefonu, żeby przeczytać SMS-a. Wbrew pozorom, maluch widzi, kiedy jesteś z nim na 100%. Dzieci niezależnie od wieku potrzebują uwagi. Jeśli będziemy je ignorować albo odpowiadać im patrząc z zaciekawieniem w ekran telewizora zamiast w ich oczy, nie zdziwmy się, że za jakiś czas staną się agresywne. Wtedy możemy mieć pretensję tylko do siebie.

2. Wychowując dziecko nie zapominaj o miłości

Pamiętaj, że wychowanie dziecka to nie tylko zasady, ale przede wszystkim miłość. Bądź czuła wobec swojej pociechy. Spontanicznie je przytulaj, głaszcz po głowie, całuj. Nie okazuj czułości tylko wtedy, gdy chcesz nagrodzić swoją pociechę za dobre zachowanie. Nie zapominaj też, żeby często mówić: kocham cię. Tak po prostu… To jest bardzo ważne w wychowaniu dziecka i daje maluchowi poczucie bezpieczeństwa.

3. Szanuj swoją pociechę

Nigdy nie obrażaj swojego dziecka, nie przezywaj, nie śmiej się z niego, nie porównuj do innych. Jeśli zrobisz którąś z tych rzeczy przez przypadek, przeproś.

4. Ustal zasady i trzymaj się ich

Nie bój się ustalania zasad i konsekwencji. Dziecko tego potrzebuje. Nie zna panujących reguł, dlatego powinnaś pomóc mu je poznać. To nic złego. Wręcz przeciwnie. Maluch, który zna zasady, będzie czuł się bezpieczniej.

Nakazy i zakazy w wychowaniu dziecka

5. Nie zabraniaj dziecku wyrażać uczuć

Jeśli maluch jest zły, płacze albo bardzo się cieszy, nie wymagaj od niego, by to w sobie tłumił. Dziecko ma prawo do różnych uczuć. My powinniśmy jedynie uczyć go je wyrażać.

6. Nie zabraniaj maluchowi samodzielności

Jeśli dziecko chce ci pomóc np. w kuchni (mimo że trochę nabrudzi), pozwól mu. Niech wymiesza w misce składniki na ciasto, wrzuci kapsułkę do pralki albo tabletkę do zmywarki lub pomoże ci wieszać pranie.

Jeśli chcesz dobrze wychować dziecko, nie zapominaj o tych zasadach. Twoja pociecha na pewno ci kiedyś za to podziękuje.

Reklama

Jak wychować dziecko, żeby nie było rozpieszczone i kapryśne?