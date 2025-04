Wybierasz się na wczasy i nie wiesz, jaki hotel wybrać? Jeśli chcesz odpocząć i zrelaksować się, a wystrój ma dla ciebie duże znaczenie koniecznie zapoznaj się z ofertą Diune Hotel***** & Resort.

Art déco i niezwykła harmonia

Kołobrzeski Diune Hotel***** & Resort to miejsce dla wymagających, łączące w sobie prostotę międzywojennego modernizmu architektury ze stylową elegancją wnętrz nawiązującą do art déco. W tym hotelu na wydmach, każdy detal i kojąca kolorystyka pokoi z nutą dekadencji zapewniają niepowtarzalne doznania estetyczne. Szykowne apartamenty to nie wszystko – warto także skosztować dań w wytwornej Restauracji Arté oraz aromatycznej małej czarnej w kawiarni. Doskonała lokalizacja przy szerokiej, piaszczystej plaży oraz widok na morze wprowadzają w klimat kurortu. Hotel osłonięty zielenią Parku Nadmorskiego idealnie wpisuje się w marynistyczny krajobraz Kołobrzegu. To wszystko czeka na Gości poszukujących niezwykłej harmonii!

Wybierz spokój i relaks

Istnieją ponadczasowe wartości takie jak piękno i zdrowie, które są niewyczerpanym źródłem radości i szczęścia, są bezcenne. Diune Wellness to luksusowa enklawa piękna i niczym niezmąconej przyjemności. Zanurz się w idealnej harmonii spokoju i relaksu prowadzącej do holistycznej równowagi ciała i duszy. Doskonałość można odnaleźć na wiele sposobów – wykwalifikowani terapeuci pomogą Ci znaleźć ten najlepszy właśnie dla Ciebie. Wykorzystując niezwykłe ceremonie i kojące zmysły aromatyczne rytuały wydobędą Twoje naturalne piękno. Wystarczy dokonać rezerwacji, przyjechać i oddać się wiosennej sztuce wypoczynku.

Zobacz galerię zdjęć Diune Hotel***** & Resort i zainspiruj się nim na tegoroczne wakacje!

Dane teleadresowe:

www.diunehotel.pl

+48 91 40 40 400

e-mail: rezerwacja@diunehotel.pl

ul. Sułkowskiego 4 A–C

78-100 Kołobrzeg