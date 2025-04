Wniosek o przedłużenie urlopu macierzyńskiego - wzór do pobrania

Wniosek o przedłużenie urlopu macierzyńskiego - co warto wiedzieć

Każdy rodzic po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać z dodatkowych tygodni urlopu, o ile dopełni kilku formalności. Po pierwsze jest zobowiązany do złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński co najmniej 7 dni przed zakończeniem podstawowego urlopu swojemu pracodawcy (ten zaś jest zobowiązany do jego rozpatrzenia w terminie).

Pamiętajmy, że owy urlop może zostać udzielony jedynie bezpośrednio po zakończeniu urlopu podstawowego. Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie będzie mógł skorzystać też rodzic, który w międzyczasie skorzystał z urlopu wypoczynkowego lub przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Wniosek o urlop macierzyński - wzór

Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński