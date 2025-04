Weekend z dzieckiem

Większość rodziców staje czasem przed dylematem, dokąd wyjechać z dzieckiem na weekend. Postanowiłyśmy poszukać miejsc atrakcyjnych dla juniorów, bo wiadomo – bez atrakcji dzieci szybko zaczynają się nudzić, co ogromnie utrudnia odpoczynek. Są tu też piękne miejsca, by i rodzice mieli szansę z takiego wyjazdu skorzystać. Miejsca te można odwiedzać o każdej porze roku, nie tylko latem.

Miejsca, w które warto wyjechać z dzieckiem na weekend

Spływ kajakowy Pilicą

Jeśli lubicie wodę, macie ochotę choć przez kilka godzin posłuchać śpiewu ptaków i szelestu tataraku, wcale nie musicie jechać na Warmię czy Mazury. Wystarczy wykonać jeden telefon, a nazajutrz wybrać się do oddalonej niecałe 50 km od Warszawy i Radomia Warki (niespełna godzina jazdy samochodem). Na miejscu z samochodu przesiadacie się do busa, który wiezie was w górę rzeki. Klasyczna, najpopularniejsza trasa Budy Michałowskie–Warka liczy 16 km, ale można wybrać krótszy lub dłuższy dystans.

Na miejscu już czekać na was będą kajaki. Wystarczy założyć kapok (cały sprzęt, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci zapewniają organizatorzy), wziąć wiosło i płynąć. Trasa jest łatwa i wbrew pozorom krótka (idealna dla rodziców z dziećmi). Jeśli będziecie wiosłować, pokonacie ją w 1,5-2,5 godziny. Jeżeli pozwolicie nieść się nurtowi albo będziecie robić przystanki w każdej z mijanych stanic, spływ zajmie wam od 4 do 5 godzin. W wielu miejscach rzeka jest tak płytka, że wiosłując można dotknąć dna. U celu czeka na was przyjemne bistro, gdzie można coś zjeść (polecamy kiełbaski pieczone na ognisku) i wypić. Parking, na którym pozostawiliście samochód, znajduje się 50 metrów dalej. Jest tak przyjemnie, że szkoda wyjeżdżać.

Więcej informacji: nadpilice.pl

Adres: Warka, ul. Nowy Zjazd 4a

Rezerwacja telefoniczna: 728 964 459

Email: kasia@nadpilice.pl

Wizyta na Farmie iluzji

Chcesz zobaczyć wyraz zdumienia na twarzy swojego dziecka? Zabierz je do Parku Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji położonego w Mościskach, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Warszawą i Lublinem. Na terenie parku znajdują się dziesiątki eksponatów, instalacji i rzeźb pozornie sprzecznych z prawami fizyki. Najbardziej popularnym z nich jest Latająca Chata Tajemnic, znajdująca się tuż obok wejścia do parku. Wejdźcie do środka, a przekonacie się, na czym polega różnica między tym, co widzicie, a tym, co czujecie.

Warte obejrzenia są także: Tunel Zapomnienia, Labirynt Luster i Muzeum Iluzji. Dodatkowe atrakcje, takie jak Grobowiec Farona, są dodatkowo płatne. Nawet jeśli nie zdecydujecie się z nich skorzystać i tak nuda wam nie grozi. Farma zajmuje kilka hektarów, a obejrzenie wszystkich atrakcji - kilka godzin. Są tu place zabaw, boiska sportowe, a także plaża i miejsce na rozpalenie ogniska.

Lubicie rywalizację? Możecie wziąć udział w wyścigu tratw. W centralnej części Parku znajduje się miejsce, w którym można rozpalić ognisko, restauracje oraz stoły, przy których można zjeść przywieziony ze sobą prowiant.

Więcej informacji: www.farmailuzji.pl

Adres: Mościska koło Woli Życkiej

Telefon: 22 812 57 18 (ogólny), 503 989 393 (w weekendy)

Email: info@farmailuzji.pl

Oko w oko z dinozaurami

Twoje dziecko lubi historie o dinozaurach i zabawy miniaturkami triceratopsów, diplodoków i T-rexów? A co powiedziałoby na spotkanie oko w oko z dinozaurami naturalnej wielkości? Taką przyjemność oferuje Park Jurajski w Łebie. Na obszarze kilku hektarów rozmieszczono kilkadziesiąt modeli dinozaurów w skali 1:1. A ponieważ znajdują się one w naturalnym środowisku – na łąkach, polach, piasku, kamieniach czy wśród trzcin – sprawiają wrażenie żywych.

Poza tym na terenie parku można też obejrzeć wioskę indiańską, poszukać złota w misteczku kowbojów, przejechać się pojazdem Flinstonów albo dinusiową kolejką, poszaleć w małpim gaju, odwiedzić mini zoo, przejechać się na kucyku, wziąć udział w pirackiej potyczce z Jackiem Sparrowem czy obejrzeć film "Wędrówki z dinozaurami" w Dino Kinie.

Więcej informacji: www.lebapark.pl

Adres: ul. Kolonijna 24, Nowęcin koło Łeby

Telefon: 600 145 300

Email: lebapark@lebapark.pl

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".