Zapraszamy na II Forum Kobiet!

Niebawem, bo 26 września odbędzie się II Forum Kobiet - spotkanie dedykowane świadomym kobietom, ceniącym sobie nieustanny rozwój, dla których dom i rodzina stanowią wartość nadrzędną. Organizatorzy tegorocznej edycji, odbywającej się pod hasłem „Mój zdrowy dom”, zwracają się również do kobiet, które, jak wynika z badań - czują się odpowiedzialne za swoja rodzinę i coraz częściej dokonują wyborów, dotyczących kwestii tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn. Dziś to głównie kobiety podejmują decyzje zakupowe i wybierają technologie do domu – dbając równocześnie o estetykę urządzeń. Interesują się również kwestiami technicznymi, nie obce im remonty i drobne naprawy w domu.

Reklama

Prawdziwy dom to jednak nie tylko proste ściany z dobrych materiałów i solidne wykończenie, to również szczęśliwi i zdrowi domownicy. Tegoroczne Forum otworzy spotkanie na temat smogu - problemu, który dotyczy całej Polski i nie tylko. Zaproszeni na spotkanie goście poruszą tematy promocji, profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia.

Smog zabija. Jak z nim walczyć?

Gościem specjalnym drugiej edycji Forum Kobiet będzie Grażyna Wolszczak, – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, promotorka zdrowego trybu życia. Kobieta, która w zeszłym roku wygrała głośną sprawę ze skarbem państwa za niewystarczającą walkę ze smogiem. Był to wyrok przełomowy w skali Polski.

Podczas spotkania prelegenci, eksperci różnych dziedzin, poruszą następujące tematy:

Grzyby, pleśń w domu a zdrowie jego domowników.

Jakość wody – jaki ma wpływ na nasze zdrowie.

Powietrze - dlaczego tak ważna jest jego jakość?

Jak walczyć ze smogiem?

· Odpowiednia wentylacja i wpływ światła dziennego na zdrowie domowników

Forum Kobiet pod hasłem "Mój Zdrowy Dom" to wydarzenie otwierające pola do dyskusji na tematy dotyczące zdrowia i umożliwiające uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat tworzenia funkcjonalnego i bezpiecznego domu. Nie zabraknie również strefy chillout – a w niej pysznej kawy i przekąsek.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które zostało przygotowane przez Kobiety i dla Kobiet. Forum poprowadzi Grażyna Torbicka. By wziąć udział w wydarzeniu zarejestruj się na stronie https://www.mojzdrowydom.org (od 1 września). Ilość miejsc jest ograniczona.

Reklama

Druga edycja Forum Kobiet odbędzie się 26 września 2019 r. w restauracji Mała Warszawa przy ulicy Otwockiej 14. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: https://www.mojzdrowydom.org