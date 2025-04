W specjalnym katalogu znajdziemy wiele wyjątkowych propozycji na rodzinne wakacje. Już dziś warto rozejrzeć się za ofertą, szczególnie jeśli wyjeżdżamy z dziećmi. Tylko teraz skorzystamy nawet z 30% zniżek i mamy największy wybór hoteli.

Oferta dla aktywnych maluchów

Jeśli twoje dziecko lubi wypoczywać aktywnie, wybierzcie się do Klubów Aktywnego Wypoczynku Happy Events. To wyjątkowy program i beztroska zabawa pod okiem profesjonalnych polskich animatorów. Dzieci spędzają tu czas kreatywnie, bawiąc się i integrując z rówieśnikami z innych krajów. Na milusińskich czekają: taniec, poszukiwanie skarbów piratów, turnieje sportowe, wieczorne przedstawienia i wiele innych atrakcji. W tym roku animatorzy i maskotka klubu lew LeoNeck zapraszają już do 38 hoteli Happy Events na kierunkach rodzinnych wyjazdów.

Dla kochających zabawę w wodzie

Tym, którym wakacje kojarzą się przede wszystkim z szaleństwem w wodzie, biuro podróży poleca Aquamanię, czyli hotele z parkami wodnymi. Tradycyjny wypoczynek połączony z zabawą w najlepszych aquaparkach będzie frajdą nie tylko dla najmłodszych. Neckermann zaprasza także do sześciu najatrakcyjniejszych parków rozrywki w Europie z Legolandem, Disneylandem i Tropical Islands na czele. Uścisnąć rękę Myszce Miki i spędzić weekend z bohaterami ulubionych kreskówek… to na pewno marzenie naszych pociech!

Dlaczego właśnie Neckermann?

Rodzinne wakacje z Neckermannem to gwarancja pobytu w najlepszych hotelach wyspecjalizowanych w goszczeniu rodzin z dziećmi. To ośrodki położone wśród zieleni, najczęściej przy plaży, z bogatą infrastrukturą dla maluchów, taką jak: brodziki, zjeżdżalnie czy place zabaw. W większość z nich wyżywienie oferowane jest w dogodnej dla rodzin formule „all inclusive” zawierającej w cenie m.in.: trzy posiłki, przekąski, lody i napoje.

Neckermann oferuje bogaty wybór pokoi rodzinnych a także specjalne ceny i zniżki dla dzieci nawet do 100%. Wybór kierunków podróży jest imponujący: od popularnej szczególnie wśród rodzin Bułgarii, przez m.in.: Grecję, Hiszpanię, Turcję, Egipt, kończąc na mniej znanych: Czarnogórze czy Rumunii. Neckermann przygotował ofertę z dojazdem własnym i z wylotem z 11 lotnisk lokalnych.

Choć do wakacji mnóstwo czasu już dziś warto je zaplanować. Wczesna rezerwacja to obok bonusów cenowych - te w Neckermannie sięgają nawet 30% - większa możliwość wyboru wymarzonych wakacji. Właśnie teraz mamy nieskrępowany dostęp do bogatej oferty, obejmującej wszystkie hotele, różne typy pokoi czy najlepsze terminy wylotu. To również intensywny okres rezerwacji przez turystów z Europy Zachodniej, więc te najlepsze hotele szybko znikają – warto o tym wiedzieć.

