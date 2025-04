Naukowcy przebadali ponad 80 wafli ryżowych znanych marek, w tym kilka polskich. Okazało się, że większość z nich kilkukrotnie przekracza dozwolone normy. Przed spożywaniem tej przekąski przestrzega między innymi NFA, czyli Szwedzka Agencja ds. Żywności. Co dokładnie zarzuca waflom ryżowym?

Kilkukrotnie przekroczona ilość arsenu w waflach ryżowych

Jak donoszą media na całym świecie dozwolona ilość arsenu w dużej części wafli ryżowych jest przekroczona kilkukrotnie. Niestety nie chodzi tu tylko o pompowany ryż dla dorosłych ale również dla dzieci. Ilość arsenu przekracza nawet normy ustalone odgórnie, które według niektórych specjalistów i tak są dużo za duże zwłaszcza jeśli chodzi o produkty dla dzieci.

– Maksymalna dopuszczalna zawartość arsenu w produktach przeznaczonych dla dzieci ma wynieść 100 ppb. Według mojej oceny to co najmniej o połowę za dużo – powiedział prof. Andrew Meharg brytyjskiemu dziennikowi Daily Mail.

Jeśli produkty ryżowe je się rzadko, nie powinny negatywnie wpływać na zdrowie nasze i naszych dzieci. Jednak specjaliści zauważyli, że podajemy maluchom coraz więcej produktów zawierających ryż, np. chrupki, kaszki i wafelki. W związku z tym postanowili zmienić dotychczas obowiązujące normy dotyczące bezpiecznej ilości arsenu.

Jednak mimo, że Unia Europejska zmniejszyła limity, nie daje to gwarancji bezpieczeństwa przy spożywaniu produktów ryżowych częściej niż kilka razy w roku.

Czym grozi spożywanie arsenu?

Regularne spożywanie na przykład wafli ryżowych lub innych produktów ryżowych (np. kaszek) zawierających arsen może powodować zmiany hormonalne, raka płuc, skóry, pęcherza oraz cukrzycę.

Arsen oprócz tego, że występuje w produktach ryżowych, znajduje się też m.in. w rybach, owocach morza i kurczakach.

Czy zrezygnować z jedzenia ryżu?

W dzisiejszych czasach zatrute jest prawie wszystko, co jemy, a ze wszystkiego przecież nie da się zrezygnować. Warto jednak zminimalizować spożycie tych produktów, które są najbardziej toksyczne. Jeśli więc mamy ochotę na ryż, zjedzmy go, ale tylko od czasu do czasu, na przykład raz lub dwa razy w miesiącu. Pamiętajmy również o tym, żeby dokładnie go umyć, a następnie ugotować w dużej ilości wody (np. szklankę ryżu w 6 szklankach wody). Wtedy będziemy mieć pewność, że część arsenu (ok. 30%) zostanie w wodzie.

