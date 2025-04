Problemy w pełnieniu opieki nad dzieckiem najczęściej pojawiają się w trakcie rozwodu. Brak porozumienia między rodzicami zwykle wiąże się z ograniczeniem władzy rodzicielskiej jednej ze stron.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej to zawsze rozwiązanie ostateczne. Jeśli nie chcesz jej ograniczać drugiemu rodzicowi pamiętaj, że sąd może zadecydować w pojedynczej sprawie dotyczącej dziecka.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może być zgłoszony nie tylko przez jednego z rodziców, ale również przez szkołę, kuratora, a nawet sąsiadów.

Ograniczenie władzy może polegać na:

nadzorze kuratora

skierowaniu na warsztaty wychowawcze

skierowaniu dziecka do pogotowia opiekuńczego

skierowaniu dziecka do rodziny zastępczej

Jeśli rodzice tracą władzę rodzicielską, dziecko jest kierowane do placówki opiekuńczej. Co jeszcze powinnaś wiedzieć na ten temat? Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo!

Mecenas Eliza Kuna – adwokat, ekspert w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego. Ma za sobą ponad 1000 zakończonych spraw sądowych. Od ponad 5 lat jako popularyzatorka prawa i komentatorka w mediach ogólnopolskich w sposób przystępny wyjaśnia skomplikowane zagadnienia prawne. Doświadczenie zdobywała w uznanych kancelariach i firmach międzynarodowych. Od lat wspiera kobiety, zarówno jako adwokat i pracodawca. Prowadzi kancelarię w Warszawie, która zatrudnia znakomite warszawskie prawniczki. Prywatnie żona i matka. Więcej informacji: facebook.com/Kancelaria Kuna

