Urlop rodzicielski jest wciąż nowym rozwiązaniem dla rodziców przewidzianym przez Kodeks Pracy. Nowe przepisy obowiązują krócej niż rok. Weszły w życie 17 czerwca 2013 r.

Kiedy i komu przysługuje urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski przysługuje pracownikowi w przypadku wykorzystania w pełnym wymiarze urlopu macierzyńskiego, a po nim – dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pomiędzy wyżej wymienionymi urlopami nie może być przerw . Muszą następować po sobie bezpośrednio. Maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego to 26 tygodni. Okres ten może zostać wykorzystany jednorazowo albo w częściach. Pamiętajmy jednak o tym, iż maksymalna ilość części to 3, a każda z nich nie może trwać krócej niż 8 tygodni.

Rodzice czas z dzieckiem mogą spędzić na przemian lub wspólnie. W przypadku wspólnego wykorzystywania urlopu rodzicielskiego jego wymiar łącznie nie może przekroczyć 26 tygodni.

Przykład: Kasia i Michał zdecydowali się wspólnie zajmować córką w okresie urlopu rodzicielskiego. W tym przypadku ich urlop skończy się po 13 tygodniach. Każde z nich bowiem wykorzystując 13 tygodni urlopu wyczerpie 26-tygodniowy maksymalny wymiar.

Jak skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

W celu skorzystania z urlopu rodzicielskiego konieczny jest wniosek. Warto pamiętać o terminach, gdyż w przypadku spóźnienia się ze złożeniem pisma, pracodawca będzie mógł odmówić udzielenia urlopu. Termin na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego to 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Jeżeli urlop rodzicielski ma być udzielony w częściach, to wniosek o każdą kolejną część urlopu również powinien zostać złożony z 14-dniowym wyprzedzeniem. Możliwe jest także złożenie jednego wniosku o urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski nie później niż 14 dni po porodzie.

Ważne! Chociaż w założeniu urlop rodzicielski miał umożliwiać rodzicom dzielenie się opieką nad dzieckiem, to nie zawsze jest to możliwe. Urlop rodzicielski jest bowiem uprawnieniem zależnym od wykorzystania przez matkę urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli kobieta nie ma prawa do tych urlopów, ojciec dziecka nie będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego, nawet wówczas, gdy jest pracownikiem. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w sytuacji, gdy mama wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, a tatę z firmą łączy etat.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Wiolety Mateli