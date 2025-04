Jak wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim?

To, że po długiej przerwie w pracy trudno jest wrócić do dawnego trybu życia wie każdy. A co jeśli do tego dołączasz jeszcze ogromny stres związany z pozostawieniem małego dziecka pod opieką innej osoby, która nie jest przecież jego mamą? Z tak wielkim obciążeniem borykają się kobiety, które postanowiły powrócić do aktywności zawodowej zaraz po urlopie macierzyńskim.

Wzór o urlop macierzyński

Reklama

O tym, jak mądrze się do owego powrotu przygotować podpowiada Iwona Bernaciak - psycholog i dyplomowany doradca zawodowy.

Iwona Bernaciak - psycholog i dyplomowany doradca zawodowy, prowadzący rekrutację, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz szkolenia w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Założycielka firmy szkoleniowo-doradczej Profido. Zajmuje się głównie aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zagrożonych utratą pracy.

Reklama

Brała udział w projektach naukowo - badawczych, realizowanych przez Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH oraz współpracowała z Instytutem Pracy i Polityki Socjalnej przy tworzeniu Ogólnopolskiego Taryfikatora Zawodów. Autorka wielu publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.