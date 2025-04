Bycie mamą zmusza do zdobycia nowych umiejętności albo znacznego ich rozwoju, jeśli już wcześniej nimi dysponujemy. A im więcej dzieci mamy, tym bardziej wielozadaniowe musimy być.

Jesteś mamą? Być może nawet nie dostrzegasz, jak bardzo wpłynęło to na twoje zachowanie. Powinnaś mieć świadomość tego, jak ważne umiejętności zdobyłaś i jak dzięki nim możesz spełniać swoje zadanie jako idealnej mamy. Przeczytaj!

Umiejętności każdej mamy

1. Negocjowanie i dochodzenie do kompromisu

Dziecko wymusza na tobie doskonalenie umiejętności negocjacyjnych. Dzięki temu, że próbuje jak najwięcej ugrać dla siebie, np. możliwość dłuższej zabawy, zjedzenia kolejnego słodycza, obejrzenia następnej bajki, ty musisz stawiać granice i umiejętnie egzekwować to, co ustaliliście. Nie możesz przecież tak po prostu na wszystko się zgadzać, choćby ze względu na to, że byłoby to niewychowawcze i wcale niedobre dla dziecka.

2. Przyjmowanie i docenianie wsparcia od bliskich

Jeśli nawet dawniej bywałaś Zosią samosią, od kiedy masz dziecko, nie jesteś już taka uparta i skupiona na tym, by wszystko zrobić samodzielnie i do tego idealnie. Wiesz, że musiałabyś robić to kosztem czasu spędzonego z dzieckiem. Teraz więc, nawet jeśli dawniej trudno było ci poprosić o pomoc, nie krępujesz się tego, a wręcz chętnie korzystasz. I słusznie!

3. Wykonywanie tysiąca rzeczy naraz

To nie przypadek, że kobiety są w stanie robić wiele rzeczy w tym samym czasie, w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy skupiają się zawsze wyłącznie na jednym zadaniu. Kiedy dochodzą dzieci, oprócz gotowania, rozmawiania przez telefon, sprawdzania czegoś ważnego w internecie, sporządzania listy zakupów na kolejny dzień itd., potrafisz jednocześnie przypilnować dziecko, a jeśli jest starsze, sprawdzić jak było w szkole i pomóc w odrabianiu lekcji. Jak prawdziwa superwoman :)

4. Zdolności organizacyjno-administracyjne

Już nie tylko swoje sprawy musisz ogarniać, lecz także dziecka, a często i męża. To zwykle kobiety prowadzą kalendarz wizyt lekarskich, zajęć dodatkowych, spotkań towarzyskich swoich pociech. A bywa, że jest tego naprawdę sporo...

5. Wykorzystywanie każdej minuty

Nie marnujesz już czasu na wylegiwanie się w łóżku do dziesiątej w wolny dzień, bo chcesz, by dziecko miało efektywny czas. Chcesz jak najwięcej mu pokazać, doświadczyć wspólnie wielu cudownych chwil, wpływać na jego rozwój i ocenę świata. To wszystko zajmuje mnóstwo czasu. Ale nie marudzisz, że na czytanie ulubionej książki masz już tylko kilka minut dziennie. Dokonujesz wyboru, który zaowocuje w przyszłości. Wytrwałość w tym zakresie na pewno się opłaci!

