Kto jest kim w rodzinie? Sprawdź nazwy poszczególnych koligacji rodzinnych

Koligacje rodzinne i związana z nimi terminologia może przysporzyć trudności - niewiele osób wie że matka męża to świekra, synowa to snecha, brat męża to dziewierz, siostra męża to zełwa, a mąż siostry to swak.