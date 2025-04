Można spodziewać się zamykania placówek z powodu wirusa, gdy zaistnieje ryzyko, że któreś z dzieci jest jego nosicielem. Dla rodziców pracujących jest to duże utrudnienie, dlatego mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy. Ile jest płatny?

Szkoły i placówki zamykane z powodu koronawirusa w Polsce

Z początkiem marca zamknięto szkołę w Kołobrzegu - zamknięcie placówki było nieprzewidziane i miało charakter nagły. Rodzice nie mogli przygotować się na taką sytuację, więc mogą liczyć na wsparcie finansowe, jeśli spełniają wymagania do pobierania zasiłku opiekuńczego na dziecko.

Zamknięta placówka z powodu koronawirusa - szkoła, przedszkole, żłobek, dziecięcy - uprawnia rodziców do skorzystania z zasiłku opiekuńczego. Takie świadczenie może otrzymać matka lub ojciec dziecka (lub dzieci) w wieku do 8 lat, którzy nie są w stanie wykonywać pracy zarobkowej z powodu odwołania lekcji czy zajęć dzieci.

Komu przysługuje zasiłek na dziecko?

Na stronie ZUS-u przeczytasz, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ci, jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu oraz:

jesteś pracownikiem,

jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

wykonujesz pracę nakładczą,

wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,

prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,

wykonujesz odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

odbywasz służbę zastępczą.

Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko z powodu zamknięcia szkoły

dowiedziałaś się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki,

placówki, nie ma innego członka rodziny, który może sprawować opiekę nad dzieckiem,

nie został wykorzystany limit 60 dni zasiłku opiekuńczego, przysługujący ci w roku kalendarzowym

Dokumenty do wniosku na zasiłek opiekuńczy na dziecko

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy złóż u pracodawcy:

oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły - najlepiej odbierz taki dokument od placówki,

żłobka, przedszkola lub szkoły - najlepiej odbierz taki dokument od placówki, wniosek o zasiłek na druku Z-15a.

Ile płatny jest zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy oblicza się go za każdy dzień roboczy sprawowania opieki nad dzieckiem, a także w dni wolne od pracy. Jest płatny 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przy obliczeniach bierze się pod uwagę wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy.

Ile dni zasiłku na dziecko przysługuje z powodu koronawirusa?

Na Twitterze 1 marca 2020 r. rząd zaproponował specjalny projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z wirusem COVID-19 i uwzględnił, aby okres pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, żłobka czy przedszkola nie był wliczany do okresu pobierania zasiłku opiekuńczego, określonego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego wynoszącego 60 dni. Miałby on wynosić max. 14 dni, a dopiero skala zachorowań na koronowirusa w Polsce pokaże, czy to rozwiązanie będzie wdrożone.

