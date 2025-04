Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jak co roku, zdecydowana większość Polaków zamierza z tej okazji obdarować najbliższe osoby – pod choinką znajdą się przede wszystkim kosmetyki, książki, płyty z muzyką i perfumy. Jednak, choć święta to czas pełen prezentów i przyjemności, dla co czwartego Polaka zakup świątecznego upominku wiąże się z większym lub mniejszym stresem, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Douglas przez Millward Brown.

Jakie prezenty kupimy na święta?

Istotnie częściej prezenty kupią osoby w wieku 25-44 lata, z wykształceniem wyższym, posiadające stałą pracę.

kosmetyki – 44% wskazań

książki, e-booki, płyty z muzyką – 40%

perfumy – 37% (przede wszystkim sięgną po nie mężczyźni oraz osoby w wieku 18-24 lata)

obuwie, odzież, bielizna – 22%

słodycze – 21%

Ponad połowa badanych deklaruje, że planuje kupić po jednym prezencie dla obdarowywanej osoby (częściej są to osoby w wieku 60 lat i więcej). Dwa prezenty kupi co piąty Polak (istotnie częściej są to mieszkańcy miejscowości do 100 tys. mieszkańców). Trzy lub więcej prezentów planuje kupić co dziesiąty uczestnik badania.

Jak bardzo jesteśmy zestresowani zakupami świątecznymi?

Ponad 60% Polaków nie wie, co kupić, zaś niepewność co do trafności prezentu bywa stresująca dla 72% osób. Dodatkowym czynnikiem potęgującym stres są kolejki do kas i tłok w centrach handlowych – wymienia go blisko 70% ankietowanych. Fachowa pomoc obsługi sklepu mogłaby złagodzić stres, jednak na jej brak skarży się aż 40% badanych. Tłum w centrach handlowych to powód przedświątecznego stresu zwłaszcza wśród osób z wyższym wykształceniem (71% wskazań).

Co mogłoby znacząco zmniejszyć lub zniwelować poziom świątecznego stresu?

Aż 60% osób deklaruje, iż kompetentny doradca w sklepie mógłby złagodzić poziom świątecznego stresu. Dla 47% ankietowanych lekarstwem na przedświąteczny stres będzie możliwość pakowania prezentu przy zakupie. Aż 40% osób preferuje gotowe zestawy prezentowe.

