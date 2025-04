Zobacz, jak znowu w pełni cieszyć się życiem!

Dorastając uczymy się, jak radzić sobie z obowiązkami i wyzwaniami, w odpowiedzialny sposób. Z czasem, przytłoczeni problemami dnia codziennego, żyjąc w pośpiechu, tracimy dziecięcą radość odkrywania i bezpośredniość w relacjach z innymi. Jak znowu w pełni cieszyć się życiem? Prezentujemy 7 zachowań, których możemy nauczyć się od dzieci!

1. Nie bój się działać

Dzieci nie mają kłopotu z przejściem do działania. Sprawdzają swoje siły w konkretnych sytuacjach. Testują rozwiązania w praktyce, wciąż się rozwijając. Dorośli często mają problem z wprowadzaniem zmian, gdyż zbyt dużo myślą i analizują. Wtedy zdarza się, że strach przed porażką paraliżuje ich działanie.

2. Nie tłum w sobie negatywnych emocji

Jeżeli czujesz się źle, powiedz. Ukrywanie negatywnych emocji jest niezdrowe, może skończyć się depresją albo nerwicą. Nie pomaga też innym lepiej ciebie rozumieć, przez co możesz czuć, że nikt nie liczy się z twoimi potrzebami. Dzieci, kiedy czują się źle, po prostu to pokazują. Dają wówczas wyraźny sygnał osobom, znajdującym się ich w otoczeniu, o swoich potrzebach.

3. Nowe wyzwania traktuj jak przygodę

Dzieci nie boją się próbować nowych rzeczy. Dzięki temu poszerzają swoją wiedzę na temat świata i przyswajają nowe umiejętności. Dorośli przywiązani są do sprawdzonych schematów działania. Wolą powielać sytuacje, w których czują się pewnie. Tymczasem najbardziej rozwijające jest próbowanie tego, co nowe. Nie warto więc z założenia wycofywać się, zakładać, że się nie uda. A jeżeli poniesiesz porażkę, to i tak zdobędziesz wiedzę, wynikającą z popełnionego błędu.

4. Jeśli czegoś nie wiesz, pytaj

Chociaż to dorośli znają powiedzenie „kto pyta, nie błądzi”, w praktyce dzieci częściej z niego korzystają. Pytając, maluchy zbierają niezbędne informacje o rzeczach, ale też o tym, jaki stosunek emocjonalny mają do nich inni. Dowiadują się więc więcej na dany temat, niż by się na pierwszy rzut oka wydawało. Chcąc wyrobić sobie opinię na dany temat bądź mieć pewność, że nasze działania zmierzają we właściwym kierunku, powinniśmy jako dorośli wziąć przykład z dzieci i śmiało pytać.

5. Nie wstydź się prosić o pomoc

Istnieją na rynku poradniki, według których proszenie o pomoc pomaga osiągnąć każdy cel i zrealizować marzenia. A przecież jest to metoda, którą większość z nas stosowała w dzieciństwie. Nie wstydziliśmy się wówczas jasno komunikować, czego brakuje nam do szczęścia, a także szukać osób, które mogą nam pomóc.

6. Jeśli coś cię nudzi, nie trać na to czasu

Dzieci poszukują w życiu pasji, twórczej radości. Uwielbiają zadania, które angażują zarówno umysł, jak i ciało. Dorośli natomiast często przegrywają walkę z rutyną, tracąc motywację do twórczych działań. Zdarza się nawet, że już nie znajdują w swoim życiu miejsca na zabawę i humor.

7. Dostrzegaj małe sukcesy i ciesz się nimi

Jako dorośli zapominamy o cieszeniu się tym, co „tu i teraz”. Skupiamy się na realizacji kolejnych życiowych projektów, nie doceniając drobnych sukcesów. Od czasu do czasu warto odkryć w sobie dziecko, poczuć się dumnym z siebie, z tego kim jesteś.

