W dniu Komunii wygląd co prawda nie jest najważniejszy, jednak trudno wyobrazić sobie uczestnictwo w uroczystościach w codziennym, zwyczajnym stroju. Elegancki, ale skromny i schludny wygląd to złoty środek. Sukienki damskie na Komunię często jednak przypominają bardziej balowe kreacje, niż skromne stroje z klasą, podkreślające religijny aspekt wydarzenia.

Sukienki damskie na Komunię – bez przesady w żadną ze stron

Trudno wyobrazić sobie Komunię bez odpowiedniej oprawy. Dotyczy to zarówno wystroju kościoła, jak i sali, w której odbywać będzie się przyjęcie po oficjalnej części uroczystości. Wszyscy dbają o to, by najmniejsze szczegóły organizacyjne były dopracowane w 100 procentach. Mamy – zarówno biologiczne, jak i chrzestne, w ferworze przygotowań często zapominają o sobie i kwestie fryzury, makijażu czy stroju, pozostawiają na ostatnią chwilę. Jak uniknąć wpadki związanej z wyglądem z dniu Komunii?

Skromność i elegancja z klasą

Zarówno sukienka, jak i makijaż i fryzura, powinny być schludne i eleganckie, jednak nie wyzywające i zbyt przesadzone. Jak zdecydowanie nie ubierać się na Komunię? Odpadają kreacje odkrywające za dużo ciała: głębokie dekolty, wycięte plecy czy sięgające niedaleko za pośladki. Warto także odpuścić sobie krzykliwe, neonowe kolory. Postaw na biel, ecru, błękity i inne jasne, wiosenne i radosne kolory. Nie powinnaś rzucać się w oczy jak świecąca żarówka pośród tłumu. Odrzuć także pomysły na spodnie jeansowe czy skórzane – dopuszczalny jest kostium typu kombinezon, jednak musi być z eleganckiego materiału.

Makijaż – to nie Sylwester!

Podobnie rzecz ma się z makijażem. Postaw na wyrównanie kolorytu skóry podkładem i nałóż puder, aby skóra się nie świeciła. Wybierz także delikatne cienie i kolor pomadki. Prosty i naturalny makijaż zrobisz w kilka minut!

