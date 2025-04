Komunia, a także przyjęcie po uroczystościach w Kościele, to niezwykle emocjonujące wydarzenia dla całej rodziny. Dziecko przeżywa swoją pierwszą, tak ważną chwilę w życiu, a wraz z nim – rodzice i najbliższa rodzina. Tego dnia warto prezentować się elegancko i z klasą, wyrażając tym samym szacunek do tej poważnej chwili. Sukienka na Komunię dla mamy powinna być elegancka, jednak nie wyzywająca w żaden sposób. Warto postawić na skromną klasę, a także styl smart casual. Wystawne lub te odkrywające duże części ciała suknie lepiej pozostawić na inne okazje. Również makijaż mamy nie powinien być zbyt mocny i wyzywający.

Reklama

Komunia – przeżycie duchowe czy święto próżności?

Coraz częściej z Komunii tworzy się mini – wesele. Chodzi przede wszystkim o wszechobecny przepych: w strojach, wartości prezentów, ilości gości czy rozmachu, z jaką organizowane jest przyjęcie komunijne. Warto jednak zatrzymać tą machinę, pędzącą zdecydowanie w złym kierunku i powrócić do świętowania tego dnia zgodnie z ideą, jaka mu przyświeca: duchowo. Dlatego warto skupić się na wewnętrznych przeżyciach, a nie aspektach materialnych. Niech będą one tylko dodatkiem i to drugoplanowym.

Mama podczas Komunii – co powinnaś wiedzieć?

Rola mamy w dniu I Komunii Świętej jest o wiele większa, niż może się wydawać. Jest organizatorką, opiekunką, wsparciem duchowym, a także najważniejszym z widzów. Choć to dziecko jest głównym bohaterem dnia, to jednak mama nie pozostaje niezauważona. Ważne jest więc, by nie wyglądała tego dnia, jakby zaspała i w pośpiechu zamieniła piżamę na pierwszą lepszą rzecz, którą znalazła po drodze. Sukienka na Komunię dla mamy powinna być adekwatna do oficjalnej okazji, a więc uszyta z odpowiedniego materiału i o skromnym, ale eleganckim kroju. Aby uniknąć modowej wpadki na Komunii, przyjmij zasadę, że im mniej, tym lepiej.

Makijaż i sukienka – delikatne podkreślenie atutów, a nie rola główna!

Unikaj ciemnych kolorów: czerni i brązu, a także czerwieni, pomarańczu czy innych krzykliwych, neonowych kolorów. Zrezygnuj także z kreacji, które odsłaniają ciało: dekolt, plecy czy ramiona. W takim wydaniu po prostu nie wypada wejść do kościoła. Szybki i elegancki makijaż to także złoty środek. Wygląd skromny, ale schludny, to zdecydowanie lepsze wyjście, niż przepych zwracający na siebie uwagę w negatywnym kontekście!

Reklama

Zobacz także:

Zobacz jak dobrze i modnie wyglądać na komunii!

W co się ubrać na komunię?

W co się ubrać na chrzciny, komunie i inne uroczystości rodzinne?