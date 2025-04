Prawdopodobnie dobrze wiesz, że palenie w ciąży jest absolutnie niewskazane, może znacząco zagrozić dziecku. Czy jednak masz świadomość, na jakie choroby je narażasz, jeśli nie powstrzymujesz się od tej używki w czasie ciąży? Skutki palenia w tym czasie mogą być wręcz tragiczne! Przeczytaj!

Skutki palenia w ciąży

Zwiększa zagrożenie wystąpienia ciąży pozamacicznej. Większe ryzyko poronienia. Możliwe krwawienia w ciąży. Problemy z łożyskiem - może powstać tzw. łożysko przodujące. Złe dotlenienie dziecka, zaburzenia pracy serca. Zagrożenie nieprawidłowego ułożenia się płodu. Duże ryzyko przedwczesnego porodu. Dziecko w łonie może rozwijać się niesymetrycznie. Zbyt niska waga urodzeniowa dziecka. Dziecko może urodzić się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Większa częstotliwość zgonów noworodków, których mamy paliły w ciąży. Zagrożenie wystąpienia upośledzenia umysłowego u noworodka. Pojawienie się u noworodka problemów ze snem, stanów lękowych, biegunek. Zagrożenie gorszą sprawnością ruchową u dziecka. Zagrożenie wystąpienia wad rozwojowych u dziecka. Mniejsza zdolność do produkowania pokarmu w piersiach matki karmiącej. Ryzyko wystąpienia tzw. śmierci łóżeczkowej. ryzyko zachorowania na zapalenie płuc u małego dziecka. Większe ryzyko wystąpienia raka u dziecka. Ryzyko pojawienia się chorób układu oddechowego, np. astmy. Większe ryzyko powstania zapalenia ucha środkowego u dziecka. Możliwe większe trudności z nauką, koncentracją u dziecka. Zagrożenie wystąpienia nieżytów żołądkowych u dziecka. Dziecko może być mniej inteligentne od rówieśników. Większe ryzyko, że dziecko będzie miało alergię. Mniejsza odporność, dziecko może częściej chorować i łapać wszelkie infekcje. Dziecko w przyszłości może być bardziej podatne na uzależnienie się od papierosów.

Warto rzucić palenie jeszcze przed ciążą

Kobieta, która planuje zajść w ciążę, powinna jak najszybciej odstawić papierosy. Podobnie mężczyzna, jeśli pali, powinien zrezygnować z tego nałogu co najmniej na 6 miesięcy przed zapłodnieniem. Dopiero wówczas rodzice mogą być spokojni, że wraz z plemnikami nie przedostaną się do komórki jajowej szkodliwe toksyczne substancje. Skutki palenia w ciąży są chyba na tyle poważne, że warto jednak zapomnieć o papierosach choćby na ten czas. Pamiętajmy też, że szkodzą one nie tylko dziecku, ale i palącym rodzicom. I zagrożenie, jakie za sobą niosą, jest naprawdę ogromne.

