Naukowcy z Amerykańskiej Akademii Neurologii i Georgia Southern University przeprowadzili badanie, które udowodniło to, co my – kobiety – wiemy już od dawna. Zawsze jednak dobrze mieć dowód w postaci badań naukowych :)

Reklama

Specjaliści ostrzegają przed włączaniem dzieciom "Świnki Peppy"

Matki śpią mniej



Specjaliści przeanalizowali dane z badania, w ramach którego poproszono 5,805 Amerykanów o wypełnienie ankiety, w której mieli oni określić, ile czasu przeznaczają na sen i jak często czuli się w ostatnim miesiącu zmęczeni. Wyniki w przypadku kobiet w wielu 45 lat i młodszych były następujące:

przy każdym dziecku miały one o 50% mniej szans na to, by w nocy przespać przynajmniej 6 godzin;

tylko 48% mam w tej grupie wiekowej śpi przynajmniej 7 godzin na dobę (w porównaniu do 62% kobiet bezdzietnych),

uśredniając, kobiety posiadające dzieci czują się zmęczone przez dwa tygodnie z miesiąca (te, które nie mają dzieci, czują zmęczenie przez 11 dni).

Z wyliczeń widać wyraźnie, że kobiety, które zostały już mamami, śpią mniej i są bardziej przemęczone niż te, które nie zdecydowały się na macierzyństwo. Co ciekawe, takiego wzorca zupełnie nie zaobserwowano u mężczyzn.

Na co wpływa sen?



Być może nie ma się co dziwić wynikom tego badania – w większości heteroseksualnych związków to wciąż kobietę obarcza się większością prac domowych i opieką nad dzieckiem. Wiele pań godzi te obowiązki z pracą zawodową. Tymczasem brak snu i przemęczenie są czynnikami wpływającymi nie tylko na koncentrację i pamięć, ale też mogą prowadzić do wielu chorób. Warto też dodać, że według niektórych badań kobiety potrzebują więcej snu niż mężczyźni.

Myślę, że to odkrycie może wzmocnić kobiety, które czują się wyczerpane. Odpowiednia ilość snu to podstawa zdrowia, wpływa na serce, umysł, wagę… Ważne jest, by wiedzieć, co nas powstrzymuje przed odpoczynkiem, aby sobie pomóc i być zdrowszym – powiedziała autorka badania, doktor Kelly Sullivan.

Wszystko logiczne, co jednak mogą zrobić kobiety, by odpowiednio podzielić dobę na sen, opiekę nad dzieckiem, pracę i obowiązki domowe? Tego niestety organizatorzy badania nie wyjaśniają.

Reklama

Ciąża i macierzyństwo zmieniają mózg kobiety