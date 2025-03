Czym są Domy Ronalda McDonalda?

W centrum uwagi Fundacji znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana na całej rodzinie w czasie choroby dziecka, wiążącej się z jego pobytem w szpitalu, często w odległym mieście. Dziecko nie może w szpitalu być samo. Nie można odbierać mu jednego z rodziców, nie wolno rozdzielać od siebie zdrowego i leczącego się rodzeństwa. Bliskość całej rodziny zapobiega doświadczeniu traumy.

Flagowym programem Fundacji, działającej od 23 lat w Polsce, są Domy Ronalda McDonalda, które rozwiązują długą listę rodzinnych problemów i pozwalają skupić się na dziecku i wspieraniu go w chorobie. Program, w którym Dom, czyli budowane i prowadzone przez zespół Fundacji miejsce do zamieszkania tuż obok szpitala, jest punktem wyjścia, bo ściany są ważne, ale najważniejsze są doświadczenia i wiedza z obszaru profilaktyki zapobiegania stresowi i traumie.

Bliskość jest fundamentem wsparcia i filozofii Family-Centered Care – opieki nad całą rodziną w czasie choroby dziecka. W Domach na całym świecie, a jest ich blisko 400, w tym 102 w Europie, bliskość Domu przy szpitalu i bliskość wszystkich członków rodziny, tworzy unikalną formułę pomocy dla dzieci wymagających czasu, długiego, specjalistycznego leczenia w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Cel kampanii

Kampania ma na celu publiczne wyeksponowanie i podkreślenie wagi bliskości rodziny w trudnych momentach, kiedy dziecko zmaga się z chorobą. Domy Ronalda McDonalda zapewniają komfort, spokój i możliwość bycia całej rodziny razem w czasie leczenia dziecka. Fundacja oferuje rodzinom możliwość mieszkania bezpłatnie, tak długo, jak trwa leczenie dziecka. Rodziny mogą liczyć na obecność rozumiejących ich sytuację osób, pomoc doświadczonego zespołu i wolontariuszy – wszystko w warunkach, o których domownicy mówią “jak w domu”, sprzyjających odbudowie poczucia bezpieczeństwa, z poszanowaniem prywatności, godności i na wyciągnięcie ręki od szpitala.

Historia powstania spotu

Historia, którą opowiadamy, to opowieść o bliskości, o rodzinie i o miejscu, w którym rodzina jest razem. O domu. Choroba dziecka nie powinna odbierać ludziom miejsca do życia ii rodziny – Domy Ronalda McDonalda są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby. Z jednej strony kampania pokazuje codzienność szczególnego Domu, z drugiej normalne życie, sytuacje jakich doświadcza się w wielu domach. Wszystko nabiera znaczenia, gdy widz orientuje się, że rodzina nie jest w swojej kuchni, że scena z sypialni nie dzieje się w ich prywatnym domu, bo oto patrzymy na całą rodzinę małej dziewczynki, pacjentki, która wychodzi z Domu i idzie do szpitala pediatrycznego. Ta rodzina mieszka na terenie szpitala w fundacyjnym Domu. Oglądając przekonujemy się, że można prowadzić normalne życie i leczyć dziecko, mimo że ma się prywatny dom setki kilometrów od szpitala. Można, jeśli... właśnie, jeśli będziemy budować Domy. Obecność kochanych osób dla hospitalizowanego dziecka to podstawa, ale nie tylko bycie obok łóżka, ale także codzienne domowe rytuały budują poczucie normalności. Świeże, uprane ubranka, domowe jedzenie, obecność babci, zabawa, nauka. Dzieci lepiej przechodzą przez chorobą jeśli zadba się o ich emocje.

– mówi Oleksandr Titaievskyi, Creative Project Manager.

Osią kampanii jest poruszający spot reklamowy oparty na historii małej dziewczynki z różdżką. Różdżka jest symbolem marzeń. Bohaterka jest pacjentką szpitala, ale marzy o tym, by być blisko rodziców, brata, robić to co zwykle robiła przed chorobą, piec ciasta z babcią, bawić się, śmiać, tulić. Z pomocą czarodziejskiej różdżki przenosi się do Domu Ronalda McDonalda, w którym jest jej cała rodzina. Razem mieszkają blisko szpitala.

Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Dom Ronalda McDonalda, byłam pod wrażeniem tego, w jaki sposób działa i jak wrażliwi na potrzeby rodzin są ludzie, którzy go tworzą. Poczułam, że dobrze byłoby stworzyć opowieść o tym miejscu. Zależało mi, by opowiadając o Domu, pokazać go od środka. To ważne, bo oprócz snu można tam doświadczyć naprawdę wszystkiego, co składa się na normalność - pić ciepłą kawę, zrobić pranie i poczytać książkę, popłakać i połobuzować. Chciałam, żeby widz mógł to zobaczyć.

– mówi Marta Terlecka, scenarzystka i reżyserka filmu reklamowego.

Kampania powstała w związku z budową trzeciego w Polsce Domu Ronalda McDonalda, który będzie wspierać pacjentów i zespół Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Z przestrzeni: 20 prywatnych pokoi z łazienkami, wspólnej kuchni, pralni, bawialni, ogrodui biblioteki będą mogli bezpłatnie korzystać rodzice, rodzeństwo objętych leczeniem dzieci, a także bliscy członkowie rodziny.

Nowy Dom Ronalda McDonalda w Warszawie będzie kolejnym krokiem w realizacji misji Fundacji – Aby rodzina mogła być razem. Do tej pory dwa Domy w Polsce – przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie i w Warszawie przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM – pomogły już ponad 1300 rodzinom. W Domach codziennie mieszkają ludzie, którzy przyjeżdżają z dziećmi do szpitala z różnych miejsc w kraju.

Jeśli nie Dom, to co?

Jak wynika z Raportu opracowanego przez JLL dla Fundacji, rola Domów jest szczególnie istotna w kontekście strukturalnego problemu niskiej podaży mieszkań na wynajem w Polsce. W przypadku lokalizacji szpitali pediatrycznych wyzwanie jest jeszcze większe. W ich okolicy mieszkań na wynajem nie ma lub liczba dostępnych jest znikoma.

Podobnie, problemy z dostępnością dotyczą miejsc hotelowych. W promieniu 2 kilometrów od IPCZD - największego szpitala pediatrycznego w Polsce - rodzic nie znajdzie ani jednego miejsca hotelowego.

W dwukrotnie większej odległości, w promieniu 4 kilometrów, dostępne są zaledwie 2 miejsca. Odległość miejsca potencjalnego zamieszkania w stosunku do szpitala jest krytycznie ważna z punktu widzenia rodziców i ich skuteczności w opiece nad dzieckiem pozostającym na oddziale.

Czas dojazdu i praktyczne wyzwania związane z organizacją transportu, koniecznością zabierania do szpitala wielu rzeczy czy dostarczania dziecku ciepłego posiłku, stanowi tym większe obciążenie im większą odległość rodzic będzie musiał pokonać.

Raport powstał pro bono i został zaprezentowany 1 sierpnia 2024. Do pobrania: https://tiny.pl/cz_b0zdk

Realizacja

Spot reklamowy, powstał w przestrzeniach istniejącego już Domu Ronalda McDonalda przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czułam, że opowieść powinno poprowadzić leczone dziecko, jako osoba w samym centrum wydarzeń. To od jego stęsknionego marzenia rozpoczynamy opowieść - fantazjowania o magicznej różdżce, która przemieni szpital w prawdziwy dom. Tą magią chciałam nawiązać do dwóch rzeczy - do spotu Jednorożec, który kilka lat wcześniej dla Fundacji stworzył Jan Komasa; a także do działań samej Fundacji, które tak magicznie odmieniają codzienność leczonych dzieciaków i ich rodzin, że mogłyby się wydawać czarami, a jednak są całkiem prawdziwe.

– opowiada Marta Terlecka.

Za całym procesem produkcyjnym stoi firma Perfectto Event oraz Dreamage przy wsparciu Holcim Polska.

Głosu użyczył Andrzej Ferenc. Dzięki Partnerom, takim jak CPI Property Group, EPP Poland, Ströer Polska, Synergic Media, Halo Warszawo, Szybka Kolej Miejska, kampania będzie szeroko widoczna na terenie całego kraju – na nośnikach w przestrzeni miejskiej, na dworcach kolejowych, w pociągach oraz w centrach handlowych i biznesowych.

Medialnymi patronami kampanii są Radio Kolor, Mamotoja.pl, Polki.pl, Mamadu.pl oraz Super Express.

Domy przyjazne chorym dzieciom i ich rodzinom na świecie

Na całym świecie działa blisko 400 Domów Ronalda McDonalda, budowanych i prowadzonych przez lokalne organizacje. Od 50 lat, każdego roku, Ronald McDonald House Charities (RMHC), macierzysta organizacja dla Fundacji Ronalda McDonalda, zapewnia 2,2 miliona noclegów dla rodzin w czasie choroby dziecka, kiedy leczenie wiąże się z wyjazdem daleko od własnego domu.

W każdym z Domów na świecie są polskie rodziny. Tysiące relacji w mediach społecznościowych pokazuje, jak bardzo Domy są niezbędne. Trzeci Dom przy IPCZD w Warszawie pomoże rocznie setkom rodzin, które już czekają i chwalą decyzję o współpracy Fundacji i Instytutu. Domy utrzymywane są z donacji osób prywatnych, biznesu oraz zbiórek Fundacji.

O Fundacji Ronalda McDonalda

„Aby rodzina mogła być razem” – to misja powołanej w Polsce w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda, która jest częścią międzynarodowej organizacji Ronald McDonald House Charities, wspierającej medycynę pediatryczną w 62 krajach. Ronald McDonald House Charities (RMHC) ma już 50 lat. Została założona w 1974 r. w Filadelfii, gdzie działa pierwszy Dom.

Poznaj programy Fundacji Ronalda McDonalda w Polsce:

Każdy może pomóc w utrzymaniu programów Fundacji, przekazując 1,5% podatku, darowiznę finansową i rzeczową, dołączając do wolontariatu. Zapraszamy na stronę www, oraz na profile na LinkedInie, Facebooku, Instagramie i Youtubie.

Wszystkie programy Fundacji pomagają bezpłatnie.

